Hubo otra jornada de acción en el Torneo Dos Orillas de Damas Pasó la novena fecha de la Zona Campeonato y la séptima de la Zona Ascenso del Torneo Dos Orillas de Damas. 31 de mayo 2026 · 19:41hs

@floraph_r En el clásico futbolero trasladado al Torneo Dos Orillas de hockey, Colón venció a Unión.

Pasó un nuevo capítulo del Torneo Dos Orillas de Damas, certamen que organizan de manera conjunta la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). En la Zona Campeonato se disputó la novena fecha, mientras que se jugó el séptimo capítulo de la Zona Ascenso.

En ambos estamentos ya están perfilados los equipos que pelearán hasta el final, por la consagración en el torneo.

Talleres recibe al líder del Torneo Dos Orillas de Damas Liga Paranaense: Atlético Paraná quedó a un paso de la consagración en el femenino

Lo que dejó una nueva jornada del Torneo Dos Orillas de Damas Zona Campeonato Resultados fecha 9 Talleres Rojo 1-Banco Provincial 3 Rowing Azul 4-Universitario 2 Santa Fe RC Azul 3-Estudiantes Negro 4 Alma Juniors 3-Náutico El Quillá Azul 4 La Salle 1-CRAI 2 Paracao 2-Estudiantes Blanco 0 Posiciones: Banco Provincial 22 puntos, El Quillá 18, La Salle Jobson 17, CRAI 15, Talleres y Rowing 13, Estudiantes Negro 12, Santa Fe RC y Alma Juniors 8, Paracao 5, Estudiantes Blanco 4 y Universitario 1. 10ª fecha: Universitario-Estudiantes Blanco, El Quillá-Paracao, Alma Juniors-CRAI, Estudiantes Negro-La Salle Jobson, Banco Provincial-Santa Fe RC y Rowing-Talleres. Zona Ascenso B1 Resultados Fecha 7 Capibá 2-Santa Fe RC Blanco 1 Argentino de San Carlos Centro 4-Tilcara 1 Unión 1-Colón 2 Unión Agrarios Cerrito 2-La Paz HC 1 Posiciones: Argentino 13 puntos, Capibá y Tilcara 10, Colón y Santa Fe RC 9, Unión y Unión Agrarios 6, La Paz HC 3. 8ª fecha: Tilcara-Unión Agrarios, Colón-Argentino, Santa Fe RC-Unión y Talleres-Capibá Zona Ascenso B2 Resultados Fecha 7 Rowing Blanco 0-El Quillá Blanco 10 Estudiantes Amarillo 0-CRAI Blanco 4 Atlético Franck 2-Colón de San Justo 3 Posiciones: El Quillá Amarillo 15 puntos, CRAR y Atlético Franck 9, Colón de San Justo 8, Rowing Blanco 5, CRAI Blanco 4, Diamantino 2 y Estudiantes Amarillo 1. 8ª fecha: Colón de San Justo-Diamantino-CRAI-Atlético Franck, El Quillá-Estudiantes y CRAR-Rowing.