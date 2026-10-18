Uno Entre Rios | Ovación | Sportivo Urquiza

Sportivo Urquiza se quedó con el clásico más popular y sacó ventaja ante Peñarol

La V Azulada ganó 2 a 1 en el Aníbal Giusti del barrio Pirola por el partido de ida de los cuartos de final de la Supercopa de la Liga Paranaense.

Alan Barbosa

Por Alan Barbosa

18 de octubre 2026 · 20:34hs
Sportivo Urquiza se quedó con el clásico más popular y sacó ventaja ante Peñarol.

Liga Paranaense

Sportivo Urquiza se quedó con el clásico más popular y sacó ventaja ante Peñarol.

Sportivo Urquiza se quedó con el primer capítulo del clásico más popular de la Liga Paranaense de Fútbol. En el barrio Pirola, la V Azulada venció 2 a 1 a Peñarol en el estadio Aníbal Giusti, por la ida de los cuartos de final de la Supercopa, y llegará con ventaja a la revancha, que se disputará en La Floresta. Fue un encuentro intenso, con pierna fuerte, fricción, expulsiones y un cierre cargado de emociones.

El primer tiempo tuvo la intensidad propia de un clásico de estas características. Peñarol, obligado a hacerse fuerte ante su gente, intentó asumir el protagonismo y buscar el arco rival, pero le costó encontrar conexiones entre sus jugadores y progresar con claridad. El Tricolor quiso salir jugando desde el fondo, aunque la presión de Sportivo y la falta de precisión le impidieron darle continuidad a sus ataques.

La visita, por su parte, encontró algunas oportunidades para lastimar. Cerca de los 25 minutos, el arquero de Peñarol respondió con una gran atajada para mantener el cero. Más tarde, Sportivo volvió a acercarse, aunque el remate terminó desviado. El local también tuvo aproximaciones a través de la pelota parada, pero no logró resolverlas para inquietar con mayor profundidad. Entre choques, disputas y mucha intensidad, los primeros 45 minutos se cerraron sin goles.

Las emociones llegaron en el complemento y, en apenas nueve minutos, el marcador pasó de un lado al otro. A los nueve minutos de la segunda etapa, Heber Lescano apareció de cabeza para poner en ventaja a Peñarol y desatar el festejo de la parcialidad local.

Sin embargo, Sportivo reaccionó rápidamente. A los 15 minutos, Benjamín Retamoso encontró el empate y volvió a meter a la V Azulada en partido. Tres minutos después, a los 18, Facundo Pereyra recibió fuera del área y sacó un tremendo zapatazo que terminó en el fondo de la red. El visitante dio vuelta el resultado con un golazo y pasó a ganar 2 a 1.

Sportivo Urquiza se quedó con el clásico más popular y sacó ventaja ante Peñarol

Sportivo Urquiza se quedó con el clásico más popular y sacó ventaja ante Peñarol.

Sportivo Urquiza se quedó con el clásico más popular y sacó ventaja ante Peñarol.

El encuentro, que ya tenía todos los condimentos de un clásico, sumó más tensión con las expulsiones. A los 26 minutos del segundo tiempo, Mateo Jumilla vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a Peñarol con diez jugadores. Apenas dos minutos después, el propio Pereyra fue expulsado en Sportivo Urquiza, también por doble amonestación, y ambos equipos quedaron con diez.

Con el resultado en contra, Peñarol fue en busca del empate. El Tricolor intentó aprovechar las pelotas paradas y los avances por los costados, pero le faltó precisión en los últimos metros. Tuvo varias aproximaciones y hasta contó con una oportunidad muy clara sobre el cierre: el delantero ingresó al área y definió, pero la pelota dio en el primer palo y salió.

Sportivo también dispuso de espacios para lastimar de contraataque. La V Azulada encontró situaciones para ampliar la diferencia e incluso estuvo cerca con remates que pegaron en los postes.

En el tramo final, el arquero de Peñarol, Miqueas Álvarez, también vio la tarjeta roja por una mano fuera del área, en un desenlace que terminó de reflejar la intensidad con la que se jugó el clásico.

Sportivo Urquiza Peñarol Clásico Liga Paranaense
Noticias relacionadas
La Liga Paranaense tendrá acción este sábado.

Comienza la quinta fecha de la Supercopa de la Liga Paranaense

Santa Elena destronó a Pancho Ramírez en el Campeonato Entrerriano Femenino de Infantiles.

Santa Elena ganó el Campeonato Entrerriano Femenino de Infantiles

Ángel Correa es la figura de River en Córdoba.

River estiró la cuenta en el Kempes y vence 2 a 0 a Belgrano en un partido clave

Atlético Paraná, un histórico de los certámenes de ascenso.

Atlético Paraná y Neuquen a la Tercera Ronda del Torneo Regional Amateur

Ver comentarios

Lo último

El Quini 6 tuvo este domingo dos ganadores en el sorteo Tradicional

El Quini 6 tuvo este domingo dos ganadores en el sorteo Tradicional

Violento episodio en el barrio Anacleto Medina con dos heridos

Violento episodio en el barrio Anacleto Medina con dos heridos

Sportivo Urquiza se quedó con el clásico más popular y sacó ventaja ante Peñarol

Sportivo Urquiza se quedó con el clásico más popular y sacó ventaja ante Peñarol

Ultimo Momento
El Quini 6 tuvo este domingo dos ganadores en el sorteo Tradicional

El Quini 6 tuvo este domingo dos ganadores en el sorteo Tradicional

Violento episodio en el barrio Anacleto Medina con dos heridos

Violento episodio en el barrio Anacleto Medina con dos heridos

Sportivo Urquiza se quedó con el clásico más popular y sacó ventaja ante Peñarol

Sportivo Urquiza se quedó con el clásico más popular y sacó ventaja ante Peñarol

River estiró la cuenta en el Kempes y vence 2 a 0 a Belgrano en un partido clave

River estiró la cuenta en el Kempes y vence 2 a 0 a Belgrano en un partido clave

Atlético Paraná y Neuquen a la Tercera Ronda del Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná y Neuquen a la Tercera Ronda del Torneo Regional Amateur

Policiales
Violento episodio en el barrio Anacleto Medina con dos heridos

Violento episodio en el barrio Anacleto Medina con dos heridos

Exigimos justicia: el desgarrador testimonio de la pareja del joven que murió tras ser chocado en la Ruta 135

"Exigimos justicia": el desgarrador testimonio de la pareja del joven que murió tras ser chocado en la Ruta 135

Encontraron a la adolescente buscada y hay un detenido

Encontraron a la adolescente buscada y hay un detenido

Femicidio: Victoria se movilizará para exigir justicia por Fabiana Bruselario

Femicidio: Victoria se movilizará para exigir justicia por Fabiana Bruselario

Se reanuda el debate para llevar a juicio a Urribarri por enriquecimiento ilícito

Se reanuda el debate para llevar a juicio a Urribarri por enriquecimiento ilícito

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Concurso preventivo de Frutafiel en Entre Ríos: un comité de control y reclamos millonarios

Concurso preventivo de Frutafiel en Entre Ríos: un comité de control y reclamos millonarios

A 225 años de su natalicio, homenajearon a Urquiza en el lugar donde nació

A 225 años de su natalicio, homenajearon a Urquiza en el lugar donde nació

El Foro de Recursos Humanos del Litoral realizará su último encuentro de 2026

El Foro de Recursos Humanos del Litoral realizará su último encuentro de 2026

Ferias de Educación: estudiantes entrerrianos se destacaron en la instancia nacional

Ferias de Educación: estudiantes entrerrianos se destacaron en la instancia nacional

ATER: nuevo vencimiento del Impuesto Inmobiliario

ATER: nuevo vencimiento del Impuesto Inmobiliario

Dejanos tu comentario