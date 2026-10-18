Sportivo Urquiza se quedó con el clásico más popular y sacó ventaja ante Peñarol.

La V Azulada ganó 2 a 1 en el Aníbal Giusti del barrio Pirola por el partido de ida de los cuartos de final de la Supercopa de la Liga Paranaense.

Sportivo Urquiza se quedó con el primer capítulo del clásico más popular de la Liga Paranaense de Fútbol. En el barrio Pirola, la V Azulada venció 2 a 1 a Peñarol en el estadio Aníbal Giusti, por la ida de los cuartos de final de la Supercopa, y llegará con ventaja a la revancha, que se disputará en La Floresta. Fue un encuentro intenso, con pierna fuerte, fricción, expulsiones y un cierre cargado de emociones.

El primer tiempo tuvo la intensidad propia de un clásico de estas características. Peñarol, obligado a hacerse fuerte ante su gente, intentó asumir el protagonismo y buscar el arco rival, pero le costó encontrar conexiones entre sus jugadores y progresar con claridad. El Tricolor quiso salir jugando desde el fondo, aunque la presión de Sportivo y la falta de precisión le impidieron darle continuidad a sus ataques.

La visita, por su parte, encontró algunas oportunidades para lastimar. Cerca de los 25 minutos, el arquero de Peñarol respondió con una gran atajada para mantener el cero. Más tarde, Sportivo volvió a acercarse, aunque el remate terminó desviado. El local también tuvo aproximaciones a través de la pelota parada, pero no logró resolverlas para inquietar con mayor profundidad. Entre choques, disputas y mucha intensidad, los primeros 45 minutos se cerraron sin goles.

Las emociones llegaron en el complemento y, en apenas nueve minutos, el marcador pasó de un lado al otro. A los nueve minutos de la segunda etapa, Heber Lescano apareció de cabeza para poner en ventaja a Peñarol y desatar el festejo de la parcialidad local.

Sin embargo, Sportivo reaccionó rápidamente. A los 15 minutos, Benjamín Retamoso encontró el empate y volvió a meter a la V Azulada en partido. Tres minutos después, a los 18, Facundo Pereyra recibió fuera del área y sacó un tremendo zapatazo que terminó en el fondo de la red. El visitante dio vuelta el resultado con un golazo y pasó a ganar 2 a 1.

Sportivo Urquiza se quedó con el clásico más popular y sacó ventaja ante Peñarol

Sportivo Urquiza se quedó con el clásico más popular y sacó ventaja ante Peñarol. Liga Paranaense

El encuentro, que ya tenía todos los condimentos de un clásico, sumó más tensión con las expulsiones. A los 26 minutos del segundo tiempo, Mateo Jumilla vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a Peñarol con diez jugadores. Apenas dos minutos después, el propio Pereyra fue expulsado en Sportivo Urquiza, también por doble amonestación, y ambos equipos quedaron con diez.

Con el resultado en contra, Peñarol fue en busca del empate. El Tricolor intentó aprovechar las pelotas paradas y los avances por los costados, pero le faltó precisión en los últimos metros. Tuvo varias aproximaciones y hasta contó con una oportunidad muy clara sobre el cierre: el delantero ingresó al área y definió, pero la pelota dio en el primer palo y salió.

Sportivo también dispuso de espacios para lastimar de contraataque. La V Azulada encontró situaciones para ampliar la diferencia e incluso estuvo cerca con remates que pegaron en los postes.

En el tramo final, el arquero de Peñarol, Miqueas Álvarez, también vio la tarjeta roja por una mano fuera del área, en un desenlace que terminó de reflejar la intensidad con la que se jugó el clásico.