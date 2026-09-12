La cuenta regresiva llegó a su fin: arrancan los Juegos Suramericanos

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comenzarán este sábado y Entre Ríos tendrá una presencia destacada. Paraná sede desde el martes con el sóftbol.

La cuenta regresiva llegó a su fin. Este sábado comenzarán los 13° Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una cita continental que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná. Entre los integrantes de la delegación argentina habrá una importante presencia entrerriana: 27 deportistas representarán a la provincia en 12 disciplinas.

La mayor parte de los representantes Panza Verde estará vinculada al sóftbol , disciplina que tendrá a Paraná como una de sus sedes y que volverá a poner a la capital entrerriana en el centro de la escena deportiva continental.

El sóftbol masculino trabaja con la mira puesta en el Oro

En el seleccionado femenino estarán las paranaenses Aldana Gómez, Agustina Bonetti y Cielo Bonetti, junto a Violeta Figueroa, de Villa Clara. El equipo jugará en el Estadio Mundialista Ingeniero Nafaldo Cargnel del 15 al 19 de septiembre.

En el seleccionado masculino, en tanto, habrá diez entrerrianos: los paranaenses Federico Eder, Alejo Muñoz, Fausto Siviero, Francisco Lombardo, Luciano Biondi, Lucio Retamar, Manuel Godoy, Matías Etchevers, Pablo Migliavacca y Teo Migliavacca, además de Alan Peker, oriundo de Villa Clara.

A último momento se produjo la baja de Ladislao Malarczuk, quien sufrió una fractura en una de sus manos y será reemplazado por el pampeano Franco Ortellado. El conjunto masculino tendrá actividad en Paraná del 21 al 25 de septiembre.

Presencia entrerriana en 12 deportes en los Suramericanos

Más allá del sóftbol, Entre Ríos tendrá representantes en otras disciplinas. Una de las historias más destacadas será la de Betsabé Páez, de Crespo, quien regresará al plano internacional en salto en alto luego de atravesar una serie de lesiones que pusieron en riesgo su carrera deportiva. La atleta viene de consagrarse campeona argentina y de establecer un nuevo récord personal.

También estará Nelson Salinas, de Paraná, quien afrontará una nueva experiencia internacional en tiro con arco, donde competirá en Compuesto Individual Masculino y en Equipos de Recurvo Masculino.

El rugby femenino contará con dos entrerrianas en Las Yaguaretés: la concordiense Paula Pedrozo, misionera por adopción, y la villaguayense Antonella Reding.

En las aguas de la Laguna Setúbal, Magdalena Garro, de Concepción del Uruguay, competirá en canotaje. La entrerriana buscará volver a destacarse a nivel continental luego de su participación en el Mundial de Polonia y tras conquistar títulos sudamericanos.

El remo tendrá al paranaense Emiliano Calderón, quien competirá en el Doble Par de Remos Cortos y Cuatro Pares de Remos Cortos.

Entre Ríos también tendrá presencia en bochas con la campeona mundial Milagros Pereyra, de Concepción del Uruguay, mientras que Santiago Mayol, de Concordia, competirá en gimnasia artística masculina en pruebas individuales y por equipos.

En pelota vasca estará la crespense Melina Spahn, quien competirá en Paleta Frontón Individual Femenino. El golf tendrá a la concordiense Mía Yaya, que afrontará las modalidades individual femenina y equipos mixtos.

El vóley aportará dos nombres más. La paranaense Victoria Michel Tosi integrará una de las duplas argentinas de beach volley, mientras que la diamantina María Eugenia Martínez formará parte de Las Panteras, el seleccionado argentino de vóley indoor.

Paraná, epicentro del sóftbol

La presencia entrerriana tendrá un condimento especial porque Paraná será sede del sóftbol, uno de los deportes con mayor tradición en la provincia y en el que Argentina buscará ser protagonista.

El Estadio Mundialista Ingeniero Nafaldo Cargnel fue acondicionado para recibir la competencia y allí se concentrará buena parte de la atención durante la primera semana de los Juegos.

Así, desde este sábado, los deportistas entrerrianos comenzarán a ser protagonistas de una competencia histórica para la región. Con representantes que llegan desde Paraná, Crespo, Concordia, Villaguay, Diamante, Villa Clara y Concepción del Uruguay, Entre Ríos estará presente en 12 disciplinas y llevará 27 nombres a una de las grandes citas deportivas del continente.