Boca disputa su primer amistoso ante Millonarios

Este miércoles, desde las 19, Boca jugará en La Bombonera con Millonarios de Colombia por la Copa Miguel Ángel Russo.

14 de enero 2026 · 07:37hs
Leandro Paredes

Leandro Paredes, la figura, capitán y referente de Boca.

A la espera del inicio del Torneo Apertura, Boca vuelve al ruedo este miércoles en el marco de un amistoso internacional contra Millonarios, que se denominará bajo el rótulo “Copa Miguel Ángel Russo” a modo de homenaje al exentrenador de ambos equipos.

Desde las 19, una Bombonera colmada de público (podrán asistir no socios) será el escenario de la primera prueba del año para el equipo de Claudio Úbeda. Este partido podrá verse a través de la plataforma de steaming Disney+.

El colombiano reforzará el sector derecho de la ofensiva de Boca.

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

Luis Advíncula tuvo su mejor momento en la Copa Libertadores de 2023.

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y podría volver a Perú

Luego de un puñado de semanas de pretemporada en la que se priorizó el aspecto físico en Boca Predio, el cuadro de la Ribera buscará ganar ritmo futbolístico ante el equipo colombiano, en el primero de los dos partidos preparatorios (el domingo jugará contra Olimpia) que tiene estipulado previo al debut contra Deportivo Riestra.

Boca tendría modificaciones

Sin Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia a disposición por molestias físicas en el andar de la semana, que les impidieron realizar la práctica de fútbol, todos los caminos conducen a que Úbeda pondrá en cancha un equipo con sorpresas.

El cuerpo técnico de Boca desarmaría el tradicional 4-4-2 que había utilizado en el cierre del Clausura y apostaría por un 4-3-3 bien marcado: un solo nueve de referencia, extremos bien abiertos y un mediocampo con mucha asociación y dinámica. Las novedades son que Ander Herrera y Kevin Zenón se ganaron el lugar como titulares.

De esta manera, el conjunto de la ribera alistaría a Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Por su parte, Millonarios llegará a La Bombonera con más rodaje, pero también con mayor desgaste, dado que el domingo pasado perdió contra River por la mínima en un amistoso que se desarrolló en Montevideo, Uruguay.

Al haber jugado hace pocos días contra River, desde el conjunto colombiano aún no confirmaron un probable equipo para salir al campo de juego en el estadio Alberto J. Armando.

Miguel Ángel Russo hizo historia en los dos equipos

Identificados con Russo, otro club donde el DT hizo historia consagrándose campeón y se ganó el cariño de los hinchas, los Millos ahora se cruzarán con Boca ni más menos que en su estadio para completar una pretemporada de cruces ante los grandes de Argentina.

En Boca, Miguelo conquistó la Copa Libertadores 2007, la Superliga 2020 y la Copa de la Liga el mismo año, mientras que en Millonarios se consagró en el Torneo Finalización 2017 y en la Superliga 2018.

Boca Millonarios Miguel Ángel Russo amistoso
