Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y podría volver a Perú

Luis Advíncula, quien había arribado al Xeneize en julio de 2021, llegó a un acuerdo para romper el vínculo que vencía en diciembre próximo.

El lateral Luis Advíncula llegó a un acuerdo con Boca para rescindir su contrato que vencía en diciembre próximo e irse de la institución con el pase en su poder, mientras analiza ofertas para continuar su carrera en su país, Perú.

El futbolista de 35 años, quien había llegado al club en julio de 2021 desde Rayo Vallecano y rápidamente se ganó el puesto, bajó su rendimiento y perdió su lugar en el último tiempo, por lo que terminó el año como suplente de Juan Barinaga.

Ante este panorama, el Rayo optó por marcharse y su destino podría estar en Alianza Lima, que disputará la Copa Libertadores. Entereados de la intención de Advíncula de marcharse, desde el Xeneize frenaron el préstamo a Argentinos Juniors de Lucas Blondel, otro que venía relegado, dado que solo se desprenderán de un solo lateral. Más atrás en la consideración está Dylan Gorosito, juvenil que se destaca en la Selección Argentina Sub-20.

A lo largo de su estadía en Boca, Advíncula fue resistido al principio y posteriormente se ganó el cariño de los hinchas por su entrega y goles. En la Libertadores 2023, en la que llamativamente se desempeñó como extremo en vez de lateral, anotó cuatro de los seis tantos que hizo con esta camiseta.

El paso de Luis Advíncula por el elenco de la ribera

Más allá de su aporte ofensivo en el torneo que el conjunto Azul y Oro llegó a la final, instancia en la que también anotó ante Fluminense, había sido clave con un golazo en la remontada por 2-1 ante Deportivo Pereira en la fase de grupos, que revitalizó al equipo de Jorge Almirón y obtuvo tres puntos claves para clasificarse.

El último partido del peruano en Boca fue en la victoria por 2-1 en La Plata ante Estudiantes, cuando ingresó para disputar los últimos 29 minutos en la fecha 14 del Clausura. De esta manera, cierra una etapa con 169 encuentros y en busca de culminar su carrera en su país.