Uno Entre Rios | Ovación | Luis Advíncula

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y podría volver a Perú

Luis Advíncula, quien había arribado al Xeneize en julio de 2021, llegó a un acuerdo para romper el vínculo que vencía en diciembre próximo.

7 de enero 2026 · 16:36hs
Luis Advíncula tuvo su mejor momento en la Copa Libertadores de 2023.

Luis Advíncula tuvo su mejor momento en la Copa Libertadores de 2023.

El lateral Luis Advíncula llegó a un acuerdo con Boca para rescindir su contrato que vencía en diciembre próximo e irse de la institución con el pase en su poder, mientras analiza ofertas para continuar su carrera en su país, Perú.

El futbolista de 35 años, quien había llegado al club en julio de 2021 desde Rayo Vallecano y rápidamente se ganó el puesto, bajó su rendimiento y perdió su lugar en el último tiempo, por lo que terminó el año como suplente de Juan Barinaga.

Nacho Malcorra intentará aportarle jerarquía al mediocampo de Independiente.

Ignacio Malcorra firmó con Independiente

Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro.

Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro

Ante este panorama, el Rayo optó por marcharse y su destino podría estar en Alianza Lima, que disputará la Copa Libertadores. Entereados de la intención de Advíncula de marcharse, desde el Xeneize frenaron el préstamo a Argentinos Juniors de Lucas Blondel, otro que venía relegado, dado que solo se desprenderán de un solo lateral. Más atrás en la consideración está Dylan Gorosito, juvenil que se destaca en la Selección Argentina Sub-20.

A lo largo de su estadía en Boca, Advíncula fue resistido al principio y posteriormente se ganó el cariño de los hinchas por su entrega y goles. En la Libertadores 2023, en la que llamativamente se desempeñó como extremo en vez de lateral, anotó cuatro de los seis tantos que hizo con esta camiseta.

El paso de Luis Advíncula por el elenco de la ribera

Más allá de su aporte ofensivo en el torneo que el conjunto Azul y Oro llegó a la final, instancia en la que también anotó ante Fluminense, había sido clave con un golazo en la remontada por 2-1 ante Deportivo Pereira en la fase de grupos, que revitalizó al equipo de Jorge Almirón y obtuvo tres puntos claves para clasificarse.

El último partido del peruano en Boca fue en la victoria por 2-1 en La Plata ante Estudiantes, cuando ingresó para disputar los últimos 29 minutos en la fecha 14 del Clausura. De esta manera, cierra una etapa con 169 encuentros y en busca de culminar su carrera en su país.

Luis Advíncula Boca Perú Mercado de pases
Noticias relacionadas
Escándalo en un torneo barrial de Neuquén: un árbitro golpeó a un hincha tras un penal.

Escándalo en un torneo barrial de Neuquén: un árbitro golpeó a un hincha tras un penal

El entrerriano Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional.

El entrerriano Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional

Barcelona atraviesa un excelente presente y es el gran candidato al título.

Barcelona y Athletic Bilbao juegan por la Supercopa de España

patronato: ivan chaves conquisto su objetivo personal

Patronato: Iván Cháves conquistó su objetivo personal

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno nacional cerró un préstamo para pagar un vencimiento

El Gobierno nacional cerró un préstamo para pagar un vencimiento

Ignacio Malcorra firmó con Independiente

Ignacio Malcorra firmó con Independiente

Artistas entrerrianos: los festivales folclóricos pierden su identidad

Artistas entrerrianos: "los festivales folclóricos pierden su identidad"

Ultimo Momento
El Gobierno nacional cerró un préstamo para pagar un vencimiento

El Gobierno nacional cerró un préstamo para pagar un vencimiento

Ignacio Malcorra firmó con Independiente

Ignacio Malcorra firmó con Independiente

Artistas entrerrianos: los festivales folclóricos pierden su identidad

Artistas entrerrianos: "los festivales folclóricos pierden su identidad"

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y podría volver a Perú

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y podría volver a Perú

Senadores aprobaron reestablecer la Emergencia en Obras Públicas y Viales

Senadores aprobaron reestablecer la Emergencia en Obras Públicas y Viales

Policiales
Gresca entre tarjeteros: ¿Están esperando que mate a mi hermana?

Gresca entre tarjeteros: "¿Están esperando que mate a mi hermana?

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

No fue un accidente, fue un homicidio: desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

"No fue un accidente, fue un homicidio": desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf

Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf

Paraná: una mujer fue hospitalizada tras el incendio de su casa en barrio Macarone

Paraná: una mujer fue hospitalizada tras el incendio de su casa en barrio Macarone

Ovación
Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro

Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro

El entrerriano Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional

El entrerriano Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y podría volver a Perú

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y podría volver a Perú

Ignacio Malcorra firmó con Independiente

Ignacio Malcorra firmó con Independiente

Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

La provincia
Senadores aprobaron reestablecer la Emergencia en Obras Públicas y Viales

Senadores aprobaron reestablecer la Emergencia en Obras Públicas y Viales

Concordia reforzó prevención ante riesgo de incendios

Concordia reforzó prevención ante riesgo de incendios

Concordia: cerraron las playas por la crecida del río Uruguay

Concordia: cerraron las playas por la crecida del río Uruguay

Parque Gazzano: tras un tiempo resguardados, pequeños gansos regresaron al lago

Parque Gazzano: tras un tiempo resguardados, pequeños gansos regresaron al lago

Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

Dejanos tu comentario