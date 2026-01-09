Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

Tras arduas negociaciones, Atlético Nacional aceptó la última oferta de Boca y el colombiano se sumará a las filas de Úbeda. La primera incorporación del 2026.

9 de enero 2026 · 17:11hs
El colombiano reforzará el sector derecho de la ofensiva de Boca.

El colombiano reforzará el sector derecho de la ofensiva de Boca.

Ahora sí, es un hecho: Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases. Después de varios días de negociación, charlas arduas y muchos desencuentros, Atlético Nacional decidió hacer lugar al pedido del colombiano y aceptó la última oferta enviada desde las oficinas de Brandsen 805. Solo falta que se formalice por escrito.

La extensa y sinuosa operación, marcada por cambios de postura del conjunto colombiano y conflictos en el medio con el propio futbolista, finalmente se cerró en un monto cercano a los cinco millones de dólares por la totalidad de la ficha del extremo de 23 años. El Verdolaga conserva una plusvalía del 20% de una futura venta. Cuando quede todo asentado en los documentos, volará rumbo a Buenos Aires y firmará un contrato por cuatro temporadas con el Xeneize.

Luis Advíncula tuvo su mejor momento en la Copa Libertadores de 2023.

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y podría volver a Perú

Miguel Ángel Russo fue campeón en los dos clubes.

Boca y Millonarios se enfrentan en un sentido homenaje a Miguel Ángel Russo

El deseo de Juan Román Riquelme se cumplió e Hinestroza, un punta veloz, desequilibrante y punzante, que desde hace tiempo seduce al presidente, se pondrá la camiseta de Boca para reforzar el sector derecho de la ofensiva del plantel de Claudio Úbeda. Era la posición a cubrir como prioridad y, finalmente, tendrá dueño.

Las idas y vueltas por Marino Hinestroza

El pase tuvo todos los condimentos: desde un posteo del futbolista despidiéndose tras la consagración en la Copa de Colombia antes de tiempo, hasta publicaciones polémicas, fuego cruzado con la dirigencia de Atlético Nacional y un posterior acuerdo de “paz”. El jueves, tanto el club como el jugador consensuaron que se entrenara por su cuenta mientras se resolvía su futuro, decisión que surtió efecto inmediato ante su firme deseo de emigrar a La Bombonera.

Luego de las fallidas tratativas a mediados de 2025, cuando Boca se contactó por primera vez con Atlético Nacional y recibió una cotización superior a los 10 millones de dólares, en territorio cafetero bajaron las pretensiones, en consonancia con la merma en el rendimiento del futbolista durante el segundo semestre, y aceptaron las condiciones para desprenderse de una de sus figuras.

“Soy muy ambicioso. Siempre he sido un chico ‘deshumilde’, arrogante… Tienen que darse cuenta de que para ganar hay que ser así”, se definió en su momento el propio Hinestroza, luego de conquistar un título en Colombia.

Boca Marino Hinestroza Atlético Nacional Mercado de pases
