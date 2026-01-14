Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca tiene complicaciones para comprar a Marino Hinestroza

Cuando parecía que estaba todo encaminado, diferencias entre el futbolista colombiano y Boca dejaron la negociación en stand by.

14 de enero 2026 · 17:04hs
En Boca confían en que todo se resolverá.

Cuando parecía que el último capítulo de la novela ya estaba escrito, la llegada de Marino Hinestroza a Boca sufrió una nueva complicación. Al parecer, diferencias entre lo acordado entre el jugador y el Xeneize frenaron el traspaso y sobrevino un escenario de incertidumbre inesperado.

Desde el club esperan que se resuelva en el corto plazo y que el futbolista, que curiosamente cerró recientemente su cuenta de Instagram, pueda sumarse en los próximos días.

Leandro Paredes, la figura, capitán y referente de Boca.

Boca disputa su primer amistoso ante Millonarios

El colombiano reforzará el sector derecho de la ofensiva de Boca.

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

Anunciado informalmente como el primer refuerzo del Xeneize para 2026 el último viernes, la realidad indica que Hinestroza continúa en su país mientras Claudio Úbeda continúa sin caras nuevas en la pretemporada. De hecho, ante Millonarios apelará a Brian Aguirre y a Exequiel Zeballos como extremos del 11 titular, con Miguel Merentiel como único 9.

A pesar de las reiteradas trabas en su pase, en el Xeneize mantienen el optimismo y creen que las diferencias de dirimirán sin mayores complicaciones. Si esto es así, Marino Hinestroza, que no juega oficialmente desde el 17 de diciembre ni volvió a entrenarse junto al resto del plantel desde entonces, podría llegar sobre el límite del cierre del libro de pases, el próximo martes 20 de enero.

¿Qué frenó la llegada de Marino Hinestroza a Boca?

El acuerdo con Atlético Nacional es total y eso no se alteró: compra de la totalidad del pase por alrededor de cinco millones de dólares y una plusvalía del 20% para el club colombiano sobre una futura venta que exceda el monto de la actual transferencia. Sin embargo, esta vez la traba surgió directamente con el extremo de 23 años.

Según consignan desde el entorno de Hinestroza, el contrato que le llegó no es el mismo que había acordado él de manera directa con Boca. Diferencias económicas hicieron que la firma del vínculo se dilatase y que el fichaje entrase en un stand by hasta que ambas partes alcancen una nueva resolución.

