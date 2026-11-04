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Show argentino en la Champions: goles de Enzo Fernández, Nico Paz y Nicolò Tresoldi

Nico Paz anotó en la goleada del Como 9-1 al Lens como visitante. Enzo Fernández marcó para el City, que le ganó 3-2 a Leipzig y Nicolò Tresoldi abrió la cuenta en el triunfo de Brujas 2-1 sobre PSV.

4 de noviembre 2026 · 19:32hs
Show argentino en la Champions: goles de Nico Paz

Show argentino en la Champions: goles de Nico Paz, Enzo Fernández y Nicolò Tresoldi

La UEFA Champions League 2026/27 continuó su actividad este miércoles con la cuarta fecha de su fase de liga. Nico Paz marcó un gol y sumó dos asistencias en la goleada de Como 9-1 al Lens. Enzo Fernández anotó un tanto en el triunfo 3-2 de Manchester City ante RB Leipzig y Nicolò Tresoldi abrió la cuenta en la victoria del Brujas 2-1 frente a PSV.

  • Lens 1-9 Como| Stade Bollaert-Delelis

Goleada histórica del conjunto italiano con un hat trick de Anastasios Douvikas, un tanto del argentino Nicolás Paz (además brindó dos asistencias) y los restantes goles llegaron a través de Marc-Oliver Kempf, Lucas Da Cunha, Martin Baturina, Mattia Liberali, Matteo Papaccioli y Samuele Ricci. Además, en la visita jugó el argentino Máximo Perrone. En el local descontó Ruben Aguilar.

  • Leipzig 2-3 Manchester City | Red Bull Arena (Wals-Siezenheim)

Para la visita anotaron Castello Lukeba, en contra, el argentino Enzo Fernández y Erling Haaland. Los goles locales llegaron a través de Ridle Baku y Antonio Nusa. El DT del RB Leipzig es el argentino Martin Demichelis.

  • PSV 1-2 Club Brugge | Phillips Stadium

Goles del argentino Nicoló Tresoldi y Carlos Forbs para la visita, mientras que Kodai Sano convirtió el descuento de los locales.

Show argentino en la Champions: goles de Enzo Fernández, Nico Paz y Nicolò Tresoldi

Show argentino en la Champions: goles de Nico Paz, Enzo Fernández y Nicolò Tresoldi

Show argentino en la Champions: goles de Nico Paz, Enzo Fernández y Nicolò Tresoldi

  • AEK Atenas 2-3 Real Madrid | OPAP Arena

Goles de Aboubakary Koita y Stavros Pilios para el local, mientras que Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Federico Valverde marcaron para la visita, que mantiene puntaje ideal en el certamen europeo.

  • Fenerbahçe 3-2 Liverpool | ükrü Saracolu

Goles de Mason Greenwood, Archie Brown y Vedat Muriqi para los turcos. Trey Nyoni y Alexander Isak marcaron para los ingleses que tuvieron como titular al argentino Alexis Mac Allister.

  • Porto 4-1 Napoli | Estádio do Dragão

Goles de Jad Bednarek, Gabri Veiga, Jakub Kiwior y Samu Aghehowa para los portugueses, que tuvieron a los argentinos Alan Varela y Nehuén Pérez en el banco de suplentes y de Scott McTominay para los italianos.

  • Viking 4-1 Sabah | Viking Stadion

Erik Botheim, por duplicado, Henrik Falchener y Zlatko Tripic marcaron para el local, mientras que Patrick Mbina descontó para la visita.

    • Slavia Praga 1-2 Arsenal | Fortuna Arena

    Para los ingleses convirtieron Noni Madueke y Viktor Gyokeres, mientras que Wiktor Nowak anotó el gol de los locales.

    • Borussia Dortmund 2-1 Real Betis | Signal Iduna Park

    El conjunto alemán ganó gracias a los goles de Fábio Silva y Konstantinos Karetsas. En la visita descontó Aitor Ruibal y jugó el argentino Valentín Gómez.

    Champions Nico Paz Enzo Fernández Cómo
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