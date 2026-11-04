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El Rally Entrerriano entra en etapa de definiciones

Este fin de semana el Rally Entrerriano se presenta en Santa Anita. Este viernes comenzará la actividad en los caminos aledaños.

4 de noviembre 2026 · 19:53hs
Se espera una gran convocatoria para la penúltima fecha de la temporada.

Rally Entrerriano.

Se espera una gran convocatoria para la penúltima fecha de la temporada.

El Rally Entrerriano disputará este fin de semana en Santa Anita la penúltima fecha de la temporada, otorgando un 50% de puntaje extra. Se espera una gran convocatoria de pilotos y navegantes en una carrera que promete ser atrapante.

El Rally Entrerriano a dos fechas del final del año.

El Rally Entrerriano a dos fechas del final del año.

El epicentro de la carrera estará ubicado en el Balneario Municipal Santa Anita, predio que funcionará como Parque de Servicios, Verificación Técnica, Dirección de la Prueba y Parque Cerrado entre etapas. Las inscripciones quedaron habilitadas hasta este jueves 5 de noviembre a las 20, momento en el que se realizará la asignación de números.

Las actividades oficiales comenzarán el viernes 6 a las 10 con la Verificación Administrativa en el Balneario Municipal, extendiéndose hasta las 12.30. A partir de las 13 y hasta las 17 se llevará a cabo la Verificación Técnica Previa. En simultáneo, de 11 a 16, las tripulaciones realizarán el reconocimiento de los tramos de prueba.

Por la tarde, entre las 16.15 y las 17.30, se disputará el Shakedown en el Circuito Santa Anita (con dos pasadas cronometradas). Más tarde, las tripulaciones ingresarán al Parque Previo (19.15 a 19.45) en la calle Padre E. Becher, asistirán a la reunión de pilotos a las 20 en la Escuela N°77 San Martín y finalizarán la jornada a las 20.30 con la Ceremonia de Largada Simbólica frente al Municipio de Santa Anita.

Las dos Etapas que tendrá Santa Anita

El sábado 7 la primera etapa constará de tres pruebas especiales. De 8 a 10 habrá un segundo período de reconocimiento para el tramo Escuela de Campo – Balneario Santa Anita y tripulaciones autorizadas. La largada del primer auto desde el Balneario Municipal está prevista para las 11.

Se correrán tres pasadas al tramo PE1/PE2/PE3 Escuela de Campo – Brio. Santa Anita (20,53 kilómetros) a las 11.38, 13.51 y 16.04 respectivamente, totalizando 61,59 kilómetros de velocidad pura. La jornada concluirá con el ingreso al Parque Cerrado a las 17.29.

El domingo 8 de noviembre la segunda etapa completará un total de cinco pruebas especiales. La actividad comenzará a las 8 con la salida del primer auto desde Parque Cerrado.

Se realizarán tres pasadas al tramo Acceso a Santa Anita – Tránsito Pesado (7,07 kilómetros) a las 8.43 (PE4), 9.59 (PE6) y 12.50 (PE8 – Power Stage). Se disputarán dos pasadas al tramo Brio. Santa Anita – Escuela de Campo (20,18 kilómetros) a las 9.06 (PE5) y 11.57 (PE7).

En total, la competencia sumará ocho pruebas especiales a lo largo del fin de semana, acumulando 123,16 kilómetros de velocidad y 107,36 kilómetros de enlaces, alcanzando un recorrido total de 230,52 kilómetros. Tras el ingreso al Parque Cerrado Final a las 13.10, la Verificación Técnica Final iniciará a las 14.30 y la ceremonia del Podio Final tendrá lugar a las 15 en el Balneario Municipal Santa Anita.

Rally Entrerriano Santa Anita temporada
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