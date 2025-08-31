Uno Entre Rios | Ovación | Gualeguaychú

Se realizará la 17º edición de la Maratón "Gualeguaychú Corre"

Se definieron los horarios y circuitos de las distintas competencias que se realizarán en el marco de la Maratón "Gualeguaychú corre", con más de 700 atletas.

31 de agosto 2025 · 18:50hs
Este sábado se realizará la 17º edición de la Maratón Gualeguaychú Corre

Este sábado se realizará la 17º edición de la Maratón "Gualeguaychú Corre"

La 17º edición de la Maratón "Gualeguaychú Corre" se realizará en la zona del Parque Unzué el próximo sábado 6 de septiembre. Participarán más de 700 atletas y se concretarán diversas categorías, modalidades y circuitos de competencia durante todo el día.

Evento declarado de interés municipal

Representantes de distintas áreas municipales, como Salud, Tránsito, Deportes, Defensa Civil y la Agencia de Seguridad, junto a autoridades de Gendarmería y Policía, se reunieron con Nancy Hernández, coordinadora de la organización de la Maratón “Gualeguaychú Corre”, del Instituto Luis María Bettendorff, para ultimar detalles de la próxima edición del evento que se llevará adelante en la zona del Parque Unzué el próximo sábado 6 de septiembre.

Durante el encuentro, se definieron los horarios y circuitos de las distintas competencias: la Family Run, la Mini Maratón y las carreras competitivas de 5 y 10 kilómetros. Además, se acordaron los circuitos que recorrerán los más de 700 atletas que participarán de esta fiesta deportiva. “Estamos acompañando a la organización y trabajando para que la maratón sea una vez más una experiencia inolvidable para los corredores y, al mismo tiempo, segura para toda la ciudad. La coordinación entre áreas y fuerzas de seguridad es clave para lograrlo”, destacó Raymundo Legaria, director de Deportes municipal.

El evento, declarado de interés municipal, contará con la participación activa de distintas áreas, incluyendo el desarrollo simultáneo de una Maratón de RCP a cargo de Salud; un puesto de registro de voluntarios para Ironman 5150 impulsado por Deportes y Comunicación; concientización vial con el equipo de Tránsito e informes y promoción con Turismo.

Con estas definiciones, Gualeguaychú se encamina hacia un fin de semana cargado de deporte, salud y encuentro, respaldando el desarrollo de la maratón como uno de los eventos más importantes de la región.

