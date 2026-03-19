Se realizará este jueves en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana. El acto se llevará adelante a partir de las 20, hora de argentina, en Luque, Paraguay.
Se realizará este jueves el sorteo de la Copa Libertadores y la Sudamericana
Boca retornará a la Libertadores tras dos años de ausencia. River, Racing y San Lorenzo serán alguno de los argentinos que competirán en la Sudamericana.
Boca, un regreso esperado
Tras dos años de ausencia en el máximo certamen, Boca Juniors concreta su regreso por la puerta grande, amparado en su ranking para sostenerse como cabeza de serie en el Bombo 1. Es, quizás, el punto de apoyo más sólido para un fútbol argentino que, por primera vez en más de una década, no contará con River en la competencia.
Lanús llega con el envión de ser el último campeón de la Sudamericana, mientras que Estudiantes de La Plata —siempre un nombre de peso en estas competencias— y Rosario Central buscarán imponer su mística en grupos que podrían ser complejos.
La nota disruptiva la dan Platense e Independiente Rivadavia, debutantes absolutos que representan el federalismo y la renovación del torneo local, aunque el sorteo les deparará un camino de complicado desde el Bombo 4.
Los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026
Bombo 1:
Flamengo (Brasil)
Palmeiras (Brasil)
Boca Juniors
Peñarol (Uruguay)
Nacional (Uruguay)
Liga de Quito (Ecuador)
Fluminense (Brasil)
Independiente del Valle (Ecuador).
Bombo 2:
Lanús
Libertad (Paraguay)
Estudiantes de La Plata
Cerro Porteño (Paraguay)
Corinthians (Brasil)
Bolívar (Bolivia)
Cruzeiro (Brasil)
Universitario (Perú)
Bombo 3:
Junior (Colombia)
Universidad Católica (Chile
Rosario Central
Independiente Santa Fe (Colombia)
Always Ready (Bolivia)
Coquimbo Unido (Chile)
Deportivo La Guaira (Venezuela)
Cusco FC (Perú)
Bombo 4:
Universidad Central (Venezuela
Platense
Independiente Rivadavia
Mirassol (Brasil
Barcelona (Ecuador
Sporting Cristal (Perú
Deportes Tolima (Colombia
Independiente Medellín (Colombia)
River, sin Libertadores, pero en una copa muy competitiva
La edición 2026 de la Copa Sudamericana se presenta como una de las más competitivas de los últimos tiempos, principalmente por el retorno de equipos que, por historia y presente, suelen habitar el escalafón superior del continente. El dato insoslayable es la presencia de River Plate; tras un 2025 esquivo en resultados que lo marginó de la Libertadores tras 12 años, el conjunto de Núñez —ahora bajo la conducción de Eduardo Coudet— asoma como el gran favorito y cabeza de serie.
Lo acompaña en esa chapa de candidato el Racing de Gustavo Costas, que busca reeditar su reciente mística copera. Sin embargo, la atención también estará sobre los extremos del espectro: mientras San Lorenzo y Tigre intentarán hacer valer su oficio en el Bombo 2, el torneo le abre los brazos a la absoluta novedad con los debuts internacionales de Deportivo Riestra y Barracas Central.
Los Bombos de la Copa Sudamericana
Bombo 1:
River Plate
Racing Club
Atlético Mineiro (Brasil)
San Pablo (Brasil)
Gremio (Brasil)
Santos (Brasil
Olimpia (Paraguay
América de Cali (Colombia)
Bombo 2:
San Lorenzo
Tigre
Red Bull Bragantino (Brasil)
Vasco da Gama (Brasil)
Millonarios (Colombia)
Palestino (Chile)
Caracas FC (Venezuela)
Cienciano (Perú)
Bombo 3:
Audaz Italiano (Chile)
Independiente Petrolero (Bolivia)
Blooming (Bolivia)
Boston River (Uruguay
Deportivo Cuenca (Ecuador)
Montevideo City Torque (Uruguay)
Academia Puerto Cabello (Venezuela)
Macará (Ecuador).
Bombo 4:
Barracas Central
Deportivo Riestra
Juventud de Las Piedras (Uruguay)
Recoleta FC (Paraguay)
Botafogo (Brasil)
Carabobo (Venezuela)
O'Higgins (Chile)
Alianza Atlético (Perú)