Se realizará este jueves el sorteo de la Copa Libertadores y la Sudamericana

Boca retornará a la Libertadores tras dos años de ausencia. River, Racing y San Lorenzo serán alguno de los argentinos que competirán en la Sudamericana.

Todo listo para el sorteo de la Libertadores y de la Sudamericana.

Se realizará este jueves en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana. El acto se llevará adelante a partir de las 20, hora de argentina, en Luque, Paraguay.

Tras dos años de ausencia en el máximo certamen, Boca Juniors concreta su regreso por la puerta grande, amparado en su ranking para sostenerse como cabeza de serie en el Bombo 1. Es, quizás, el punto de apoyo más sólido para un fútbol argentino que, por primera vez en más de una década, no contará con River en la competencia.

Lanús llega con el envión de ser el último campeón de la Sudamericana, mientras que Estudiantes de La Plata —siempre un nombre de peso en estas competencias— y Rosario Central buscarán imponer su mística en grupos que podrían ser complejos.

La nota disruptiva la dan Platense e Independiente Rivadavia, debutantes absolutos que representan el federalismo y la renovación del torneo local, aunque el sorteo les deparará un camino de complicado desde el Bombo 4.

Los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1:

Flamengo (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

Boca Juniors

Peñarol (Uruguay)

Nacional (Uruguay)

Liga de Quito (Ecuador)

Fluminense (Brasil)

Independiente del Valle (Ecuador).

Bombo 2:

Lanús

Libertad (Paraguay)

Estudiantes de La Plata

Cerro Porteño (Paraguay)

Corinthians (Brasil)

Bolívar (Bolivia)

Cruzeiro (Brasil)

Universitario (Perú)

Bombo 3:

Junior (Colombia)

Universidad Católica (Chile

Rosario Central

Independiente Santa Fe (Colombia)

Always Ready (Bolivia)

Coquimbo Unido (Chile)

Deportivo La Guaira (Venezuela)

Cusco FC (Perú)

Bombo 4:

Universidad Central (Venezuela

Platense

Independiente Rivadavia

Mirassol (Brasil

Barcelona (Ecuador

Sporting Cristal (Perú

Deportes Tolima (Colombia

Independiente Medellín (Colombia)

River, sin Libertadores, pero en una copa muy competitiva

La edición 2026 de la Copa Sudamericana se presenta como una de las más competitivas de los últimos tiempos, principalmente por el retorno de equipos que, por historia y presente, suelen habitar el escalafón superior del continente. El dato insoslayable es la presencia de River Plate; tras un 2025 esquivo en resultados que lo marginó de la Libertadores tras 12 años, el conjunto de Núñez —ahora bajo la conducción de Eduardo Coudet— asoma como el gran favorito y cabeza de serie.

Lo acompaña en esa chapa de candidato el Racing de Gustavo Costas, que busca reeditar su reciente mística copera. Sin embargo, la atención también estará sobre los extremos del espectro: mientras San Lorenzo y Tigre intentarán hacer valer su oficio en el Bombo 2, el torneo le abre los brazos a la absoluta novedad con los debuts internacionales de Deportivo Riestra y Barracas Central.

Los Bombos de la Copa Sudamericana

Bombo 1:

River Plate

Racing Club

Atlético Mineiro (Brasil)

San Pablo (Brasil)

Gremio (Brasil)

Santos (Brasil

Olimpia (Paraguay

América de Cali (Colombia)

Bombo 2:

San Lorenzo

Tigre

Red Bull Bragantino (Brasil)

Vasco da Gama (Brasil)

Millonarios (Colombia)

Palestino (Chile)

Caracas FC (Venezuela)

Cienciano (Perú)

Bombo 3:

Audaz Italiano (Chile)

Independiente Petrolero (Bolivia)

Blooming (Bolivia)

Boston River (Uruguay

Deportivo Cuenca (Ecuador)

Montevideo City Torque (Uruguay)

Academia Puerto Cabello (Venezuela)

Macará (Ecuador).

Bombo 4:

Barracas Central

Deportivo Riestra

Juventud de Las Piedras (Uruguay)

Recoleta FC (Paraguay)

Botafogo (Brasil)

Carabobo (Venezuela)

O'Higgins (Chile)

Alianza Atlético (Perú)