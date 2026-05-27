Central perdió con Independiente del Valle en Ecuador y terminó segundo en su grupo

Rosario Central no pudo asegurarse el liderazgo en la zona y cayó 1 a 0 con Independiente del Valle de visitante.

Rosario Central perdió 1-0 con Independiente del Valle en Ecuador y terminó segundo en el Grupo H de la Copa Libertadores de América. El encuentro se jugó en el Estadio Banco Guayaquil. Ambos equipos ya se había asegurado la clasificación a la segunda ronda.

El arranque lo tuvo al equipo ecuatoriano en campo rival y Jeremias Ledesma comenzó a ser figura del Canalla con su seguridad para capturar la pelota luego de remates desde afuera del área.

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En tanto que Central respondió con una de Jáminton Campaz y luego un mano a mano de Enzo Copetti en el que el arquero Aldair Quintana le ahogó el grito. Esto motivó al elenco a cargo de Jorge Almirón, ya que Alexis Soto cabeceó y la pelota pasó cerca del travesaño.

Antes del descanso IDV reclamó un penal inexistente luego de un tiro de esquina. En la contra Ángel Di María metió una gran pase para dejar a Campaz solo con Quintana, pero el árbitro Raphael Claus dio por finalizado el primer tiempo.

Luego hubo una gresca antes de que los jugadores se vayan al vestuario ya que Di María y Júnior Sornoza debieron ser separados. Fideo lo pecheó al ecuatoriano y tras la intervención de sus compañeros el juez amonestó al campeón mundial y al futbolista local.

En el amanecer del complemento el Canalla se salvó ya que Justin Lerma reventó el palo con su remate. Acto seguido, Ledesma le tapó un cabezazo difícil a Carlos Charlie González.

A falta de media hora se dio la gran polémica ya que Daykol Romero ingresó en el área, generó el contacto con Ignacio Ovando y cayó. El referí cobró penal y el VAR no intervino. Sornoza capitalizó la chance en la única que lo llegó a tapar Ledesma.

En el final el conjunto ecuatoriano pudo ampliar las diferencias, aunque se volvió a encontrar con la soberbia labor de Ledesma.

No obstante, la soberbia actuación de Ledesma no alcanzó y Rosario Central no pudo plasmar el empate. El triunfo de los ecuatorianos les permitió quedarse con el primer puesto en el Grupo H.