Boca Juniors quedó eliminado en fase de grupos de la Libertadores tras 32 años.

En La Bombonera, Boca Juniors cayó ante Universidad Católica y quedó eliminado en fase de grupos de la Copa Libertadores tras 32 años.

Boca Juniors atravesó una de las noches más dolorosas de su historia reciente al caer 1-0 frente a Universidad Católica en La Bombonera y quedar eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos después de 32 años . El conjunto Xeneize finalizó tercero en el Grupo D y deberá disputar el repechaje de la Copa Sudamericana durante el segundo semestre.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda asumió el protagonismo desde el inicio y mostró actitud para ir en busca del triunfo, aunque volvió a exhibir problemas de definición y serias dificultades en la generación de juego. Exequiel Zeballos fue el futbolista más peligroso en ataque, mientras que Marco Pellegrino también tuvo oportunidades para abrir el marcador.

Dura noche para Boca Juniors: eliminado en primera ronda tras más de tres décadas

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Sin embargo, las fallas defensivas terminaron siendo determinantes. A los 33 minutos del primer tiempo, Universidad Católica golpeó de contragolpe: Clemente Montes aprovechó los espacios y sacó un potente derechazo que venció a Leandro Brey para convertir el único gol de la noche.

A partir de la desventaja, Boca Juniors cayó en la desesperación y apostó reiteradamente a los centros al área. El ingreso de Ángel Romero le dio algo más de presencia ofensiva e incluso llegó a convertir, aunque el tanto fue invalidado por posición adelantada. El equipo empujó hasta el final, pero nunca encontró claridad para romper el bloque defensivo chileno.

La derrota significó una eliminación histórica para el club de La Ribera. La última vez que Boca había quedado afuera en fase de grupos de la Copa Libertadores fue en 1994, cuando era dirigido por César Luis Menotti. En aquella edición, el Xeneize terminó último en el Grupo 2 con apenas tres puntos, producto de una victoria, un empate y cuatro derrotas, en una época en la que los triunfos otorgaban dos unidades.

Aquella campaña comenzó con un empate 1-1 frente al Vélez de Carlos Bianchi, que posteriormente sería campeón del certamen. Luego llegaron una goleada 6-1 ante Palmeiras en Brasil, derrotas 2-1 frente a Cruzeiro y Vélez en La Bombonera, un triunfo 2-1 sobre Palmeiras y una caída final 2-1 ante Cruzeiro en Belo Horizonte.

Treinta y dos años después, Boca Juniors vuelve a sufrir una eliminación prematura en el torneo más importante del continente, en medio de cuestionamientos futbolísticos y con la obligación de reaccionar rápidamente para afrontar el desafío de la Copa Sudamericana.

Con siete puntos, el conjunto argentino terminó por detrás de Universidad Católica, líder con 13 unidades, y Cruzeiro, que sumó 11. Barcelona de Ecuador cerró el grupo en el último lugar con tres puntos. Ahora, Boca deberá enfrentar a O'Higgins de Chile en el playoff continental, buscando dejar atrás un golpe que ya quedó marcado como uno de los más duros de su historia copera reciente.