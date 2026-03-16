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Se juega la segunda fecha del Torneo Apertura de la APB

Entre martes y jueves se disputará un nuevo capítulo, tanto para Primera A como en Primera B, del campeonato de la APB.

16 de marzo 2026 · 20:34hs
Sigue la acción en el campeonato de la APB.

Sigue la acción en el campeonato de la APB.

Se viene un nuevo capítulo en la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Entre martes y jueves se disputará la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, tanto para Primera A como en Primera B. Los equipos volverán a salir al parqué tras los partidos del estreno.

El derrotó a Patronato en el Baglietto en el cierre de la primera fecha del Torneo Apertura de la APB. El Cervecero venció en Crespo a Rowing.

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Programación de la segunda fecha del Apertura de la APB

Primera A

Miércoles

21.30: Rowing A vs Paracao A

21.30: Talleres A vs Echagüe A

21.30: Sionista vs Ciclista A

21.30: Quique A vs San Martin

Jueves

21.30: Patronato A vs Recreativo A

21.30: Unión vs Estudiantes

Primera B

Martes

21.30: Ciclista B vs Atlético María Grande

21.45: Estudiantes B vs Neuquén

Miércoles

21: Olimpia B vs Viale FBC

21.30: Paracao B vs Diamantino

21.30: Echagüe B vs Talleres B

APB Torneo Apertura Rowing Quique
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