Se viene un nuevo capítulo en la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Entre martes y jueves se disputará la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, tanto para Primera A como en Primera B. Los equipos volverán a salir al parqué tras los partidos del estreno.
Se juega la segunda fecha del Torneo Apertura de la APB
Entre martes y jueves se disputará un nuevo capítulo, tanto para Primera A como en Primera B, del campeonato de la APB.
16 de marzo 2026 · 20:34hs
Programación de la segunda fecha del Apertura de la APB
Primera A
Miércoles
21.30: Rowing A vs Paracao A
21.30: Talleres A vs Echagüe A
21.30: Sionista vs Ciclista A
21.30: Quique A vs San Martin
Jueves
21.30: Patronato A vs Recreativo A
21.30: Unión vs Estudiantes
Primera B
Martes
21.30: Ciclista B vs Atlético María Grande
21.45: Estudiantes B vs Neuquén
Miércoles
21: Olimpia B vs Viale FBC
21.30: Paracao B vs Diamantino
21.30: Echagüe B vs Talleres B