Se juega la segunda fecha del Torneo Apertura de la APB

Entre martes y jueves se disputará un nuevo capítulo, tanto para Primera A como en Primera B, del campeonato de la APB.

Se viene un nuevo capítulo en la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Entre martes y jueves se disputará la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, tanto para Primera A como en Primera B. Los equipos volverán a salir al parqué tras los partidos del estreno.