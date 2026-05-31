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APB: comienzan los playoffs de la Primera C

Con tres partidos, el domingo se iniciarán los cuartos de final del campeonato de Primera C de la APB.

31 de mayo 2026 · 16:55hs
Sionista C es uno de los protagonistas de la Primera C de la APB.

Prensa Sionista

Sionista C es uno de los protagonistas de la Primera C de la APB.

Como es costumbre en los últimos tiempos, desde la Asociación Paranaense de Básquet (APB) informaron el mismo día de la competencia, que este domingo comenzarán a disputarse los playoffs del Torneo Apertura de la Primera C.

Series serán al mejor de tres partidos.

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Los partidos de la Primera C de la APB

Domingo

A las 19: Estudiantes C vs Ciclista C

A las 21: Sionista B vs Olimpia C y Universidad Adventista del Plata vs Talleres C

Miércoles

A las 21: Patronato B vs San Agustín

APB Playoffs Torneo Apertura Básquet
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