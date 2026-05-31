Como es costumbre en los últimos tiempos, desde la Asociación Paranaense de Básquet (APB) informaron el mismo día de la competencia, que este domingo comenzarán a disputarse los playoffs del Torneo Apertura de la Primera C.
APB: comienzan los playoffs de la Primera C
Con tres partidos, el domingo se iniciarán los cuartos de final del campeonato de Primera C de la APB.
31 de mayo 2026 · 16:55hs
Series serán al mejor de tres partidos.
Los partidos de la Primera C de la APB
Domingo
A las 19: Estudiantes C vs Ciclista C
A las 21: Sionista B vs Olimpia C y Universidad Adventista del Plata vs Talleres C
Miércoles
A las 21: Patronato B vs San Agustín