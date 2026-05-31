APB: comienzan los playoffs de la Primera C

Con tres partidos, el domingo se iniciarán los cuartos de final del campeonato de Primera C de la APB.

Sionista C es uno de los protagonistas de la Primera C de la APB.

Como es costumbre en los últimos tiempos, desde la Asociación Paranaense de Básquet (APB) informaron el mismo día de la competencia, que este domingo comenzarán a disputarse los playoffs del Torneo Apertura de la Primera C.