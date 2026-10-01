Platense y Estudiantes juegan por los cuartos de la Copa Argentina

Este jueves a las 21.15, en el Estadio Norberto Tomaghello, Platense se mide con Estudiantes por el pase a la semifinal.

Platense y Estudiantes jugarán este jueves a las 21.15, en el Estadio Norberto Tomaghello, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 . Con el deseo de dejar derrotas duras y un andar torcido en el campeonato atrás, ambos equipos van por un pase a semifinales.

Poco más queda por pelear en Vicente López. La eliminación de la Copa Libertadores -con incidentes y sus consecuentes sanciones incluidas- dejó huérfano de la ilusión de la Gloria Eterna a un Marrón de inalterable y complejo andar en el Clausura: a siete puntos del último boleto a los playoffs en el Grupo A (sin triunfos locales desde el 2-1 contra Barracas de hace más de un mes), el conjunto dirigido por Martín Palermo sabe que este torneo es su última oportunidad para pelear por algo que no sea la permanencia en 2027.

La bronca sigue latente en la parte albirroja de La Plata. El 1-3 en el Madre de Ciudades frente a Rosario Central -como el Calamar, y aun peor, con represalias y acusaciones del presidente Juan Sebastián Verón al árbitro Darío Herrera- frustró el envión de un León agrandado en las citas grandes pero minimizado en el día a día: también lejos de los ocho mejores de la zona A -y con la cabeza puesta en su serie continental frente a Flamengo-, el equipo conducido por Alexander Cacique Medina va por otra clasificación a una semifinal de un torneo mata-mata.

El probable equipo de Platense vs. Estudiantes, por la Copa Argentina

Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Mateo Mendía, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini, Kevin Nicolás Retamar; Bruno Sepúlveda. Director técnico: Martín Palermo.

El equipo de Estudiantes ante Platense, por la Copa Argentina: dónde ver en vivo, formaciones y horario

Estudiantes de La Plata (4-2-3-1) : Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Baltasar Rodríguez, Joaquín Tobio Burgos; Adolfo Gaich. Director técnico : Alexander Medina.