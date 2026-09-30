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Se completó la tercera fecha de la Liga Paranaense

Por la Supercopa de la Liga Paranaense, Atlético Paraná goleó a Formación Independiente y Don Bosco se impuso sobre Club VF.

30 de septiembre 2026 · 20:42hs
La Liga Paranaense tuvo acción este miércoles.

Prensa LPF

La Liga Paranaense tuvo acción este miércoles.

Con la disputa de dos partidos de la Zona B, este miércoles se completó la tercera fecha de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Atlético Paraná y Don Bosco festejaron al imponerse sobre Formación Independiente y Club VF, respectivamente.

En cancha de Ministerio, donde hizo de local, el Decano no tuvo piedad goleó 5 a 1. Francis Bueno, Marcos Rodríguez, Germán Muñóz en dos oportunidades y Gabriel Pross marcaron los goles del Gato. Lautaro Ledesma fue el encargado de abrir el marcador para el Rojo.

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Por otra parte, el Salesiano se impuso como visitante por 2 a 1, gracias a los tantos de Lisandro Pérez y Emanuel Martínez. Alan Muñoz marcó el primer gol del partido a favor del dueño de casa.

En el otro partido del grupo, Universitario había goleado 4 a Palermo.

De esta manera, la Zona B tiene las siguientes posiciones: Universitario 9 puntos; Club VF, Don Bosco y Atlético Paraná 6; Palermo y Formación Independiente 0.

Los otros resultados de la fecha 3 de la Liga Paranaense

Por la Zona A, Instituto 4-Camioneros 1, Sportivo Urquiza 1-Peñarol 0 y San Benito 1-Neuquen 4. Las posiciones: Sportivo Urquiza 9 puntos; Neuquen 6; Peñarol, Instituto, San Benito y Camioneros 3.

Y por la Zona C, Ciclón del Sur 2-Los Toritos 3 y Oro Verde 1-Patronato 0; libre Belgrano. Las posiciones: Patronato y Belgrano 6 puntos; Oro Verde y Los Toritos 3; Ciclón del Sur 0

Liga Paranaense Atlético Paraná Don Bosco
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