Con la disputa de dos partidos de la Zona B, este miércoles se completó la tercera fecha de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Atlético Paraná y Don Bosco festejaron al imponerse sobre Formación Independiente y Club VF, respectivamente.
Se completó la tercera fecha de la Liga Paranaense
Por la Supercopa de la Liga Paranaense, Atlético Paraná goleó a Formación Independiente y Don Bosco se impuso sobre Club VF.
En cancha de Ministerio, donde hizo de local, el Decano no tuvo piedad goleó 5 a 1. Francis Bueno, Marcos Rodríguez, Germán Muñóz en dos oportunidades y Gabriel Pross marcaron los goles del Gato. Lautaro Ledesma fue el encargado de abrir el marcador para el Rojo.
Por otra parte, el Salesiano se impuso como visitante por 2 a 1, gracias a los tantos de Lisandro Pérez y Emanuel Martínez. Alan Muñoz marcó el primer gol del partido a favor del dueño de casa.
En el otro partido del grupo, Universitario había goleado 4 a Palermo.
De esta manera, la Zona B tiene las siguientes posiciones: Universitario 9 puntos; Club VF, Don Bosco y Atlético Paraná 6; Palermo y Formación Independiente 0.
Los otros resultados de la fecha 3 de la Liga Paranaense
Por la Zona A, Instituto 4-Camioneros 1, Sportivo Urquiza 1-Peñarol 0 y San Benito 1-Neuquen 4. Las posiciones: Sportivo Urquiza 9 puntos; Neuquen 6; Peñarol, Instituto, San Benito y Camioneros 3.
Y por la Zona C, Ciclón del Sur 2-Los Toritos 3 y Oro Verde 1-Patronato 0; libre Belgrano. Las posiciones: Patronato y Belgrano 6 puntos; Oro Verde y Los Toritos 3; Ciclón del Sur 0