Se agotaron las populares para el duelo entre Argentina y Venezuela

La Selección Argentina disputará su último partido como local en el estadio Monumental ante la Vinotinto el jueves 4 de septiembre.

27 de agosto 2025 · 20:36hs
Messi jugará en Argentina.

Conmebol.

Messi jugará en Argentina.

Las populares para el partido que disputarán la Selección Argentina y Venezuela el próximo jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, ya están agotadas, aunque todavía queda un remanente de plateas. El encuentro genera gran expectativa por tratarse del último como local del equipo dirigido por Lionel Scaloni en esta fase y por el posible regreso de figuras como Lionel Messi.

Todos quieren ver a la Argentina

Según informó la AFA, la preventa exclusiva para clientes de American Express se realizó el martes 26 de agosto, mientras que la venta general se habilitó este miércoles por la tarde. En pocas horas, se agotaron las entradas generales cuyo valor era de 90 mil pesos. La comercialización de los boletos que quedan se realiza a través de los canales habituales y se espera una demanda alta tanto por el desempeño reciente de la albiceleste como por los nombres incluidos en la prelista.

sMessi titular en Argentina.

Partido de Argentina: tribuna ocupada por público infantil

FIBA sancionó a la selección Argentina y República Dominicana después del escándalo en la Americup.

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

Los precios varían según sector y ubicación: además de las populares a $90.000 (los menores abonaban $29.000 para la misma zona), las tribunas Sívori y Centenario altas tienen un valor de $158.000 y en el sector medio ascienden a $320.000. La platea San Martín y Belgrano alta se vende a $260.000, la baja a $450.000 y la media alcanza los $480.000.

El retiro de entradas debe efectuarse de forma presencial en las boleterías del Más Monumental. El canje está disponible el sábado 30 de agosto de 9 a 13, y los días lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de septiembre entre las 9 y las 15. Los menores a partir de 3 años deben abonar el valor de platea completa para acceder al estadio.

El estadio abrirá sus puertas a las 16:30, y se recomienda concurrir con tiempo para evitar demoras. En la tabla de posiciones, Argentina lidera con 35 puntos, seguida por Ecuador y Brasil con 25, y la Vinotinto en séptima ubicación con 18 unidades, ocupando plaza de repechaje.

La prelista de convocados por Scaloni suma novedades con Alan Varela, Valentín Carboni, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Julio Soler y José Manuel López, además del regreso de Messi y Marcos Acuña. Alejandro Garnacho quedó fuera en esta convocatoria.

Completada la fecha de Eliminatorias, la selección argentina tiene previstos amistosos internacionales en octubre y noviembre, con una gira por Estados Unidos en octubre y partidos en Angola e India en noviembre, pendientes de confirmación de rivales.

Vale destacar que en el marco de la sanción impuesta por la FIFA ante cánticos homofóbicos y discriminatorios registrados durante el último partido de la Selección Argentina frente a Colombia, la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de diferentes clubes y por organizaciones no gubernamentales comprometidas con la promoción de acciones contra la discriminación. Además, en un sector de la tribuna Centenario Alta se exhibirá una bandera con un mensaje alusivo, dirigida a generar conciencia y fortalecer la erradicación de este tipo de manifestaciones en los estadios.

De este modo, la Asociación del Fútbol Argentino reafirma su compromiso en la lucha contra todo acto discriminatorio, xenofóbico, homofóbico, antisemita y racista. En el partido ante Venezuela se desplegarán distintas acciones complementarias para fomentar la concientización entre los asistentes y continuar promoviendo el respeto en el ámbito del fútbol.

