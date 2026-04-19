Santiago Mangoni ganó de punta a punta la 4ª fecha del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsports.

Santiago Mangoni dominó en Concepción del Uruguay y ganó la 4ª fecha del Turismo Carretera.

Santiago Mangoni se impuso de punta a punta en la 4ª fecha del Turismo Carretera y se quedó con el Gran Premio RUS disputado en el autódromo de Concepción del Uruguay . A bordo del Chevrolet Camaro del Canning Motorsports, el piloto logró su cuarta victoria en la categoría y volvió al triunfo tras tres años en "La Máxima2.

El segundo lugar fue para Mauricio Lambiris, con el Ford Mustang del Gurí Martínez Competición, mientras que el podio lo completó José Manuel Urcera, con el Toyota Camry del Maquin Parts.

TC: primero las series y luego por los puntos en Concepción del Uruguay

Una final sin cambios en la punta

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Mangoni y Lambiris partieron desde la primera fila, pero el piloto del Canning logró mantener el liderazgo desde la largada. En los primeros giros, Julián Santero se despistó cuando marchaba en la octava posición, aunque sin mayores consecuencias para la carrera.

Con el paso de las vueltas, Mangoni fue ampliando la diferencia en la punta, mientras que Lambiris no logró aprovechar las relargadas para intentar un sobrepaso.

Una última relargada en el cierre de la competencia le dio una chance más al uruguayo, que intentó atacar por afuera, pero Mangoni controló la situación y aseguró la victoria sin sobresaltos.

Desde el primer puesto hasta el séptimo, los pilotos terminaron en el mismo orden en el que habían largado.

Posiciones finales destacadas

Detrás del podio llegaron Otto Fritzler (4°), Agustín Canapino (5°), Jeremías Scialchi (6°), Diego Azar (7°), Marcos Landa (8°), Jorge Barrio (9°) y Jonatan Castellano (10°).

Campeonato y próxima fecha

Con estos resultados, Castellano continúa como líder del campeonato con 132,5 puntos. Urcera es segundo con 123,5, seguido por Lambiris con 111. Mangoni, gracias a su victoria y los puntos de serie y final, suma 91,5 unidades.

La próxima fecha del Turismo Carretera será el domingo 10 de mayo en Termas de Río Hondo, por la quinta cita de la etapa regular.