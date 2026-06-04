Murió José Sanfilippo, máximo goleador de la historia de San Lorenzo

José Sanfilippo, máximo goleador de San Lorenzo murió este jueves a los 91 años. Disputó dos mundiales con la Selección Argentina

El fútbol argentino está de luto. José Sanfilippo murió este jueves en Buenos Aires a los 91 años . La noticia fue confirmada desde San Lorenzo, el club de su vida, donde dejó una marca que difícilmente alguien supere: 205 goles, el registro más alto de toda la historia del Ciclón .

A sus 91 años se fue de este plano José Francisco Sanfilippo. Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestro corazones. Gracias por tanto, Nene. pic.twitter.com/FzeIzXXisF

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Delantero implacable, obsesivo con el entrenamiento y letal dentro del área, el Nene fue durante cuatro años consecutivos el máximo goleador del fútbol argentino, entre 1958 y 1961. Su mejor temporada fue en 1960, con 34 goles en 40 partidos.

Un símbolo de la historia de San Lorenzo

Apodado ElNene, Sanfilippo hizo las categorías inferiores en San Lorenzo y debutó en dicho club el 15 de noviembre de 1953 con solo 18 años en un partido contra Newell´s Old Boys de Rosario. Solo una semana después comenzó a demostrar su facilidad como delantero al anotarle un doblete a Banfield.

Sus grandes actuaciones en el Ciclón le permitieron disputar la Copa América 1957 (por entonces llamado Campeonato Sudamericana) con la Selección argentina, donde será suplente de Omar Sívori y se quedarían con el título.

Con la Albiceleste también disputó los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962, aunque ambas participaciones fueron muy flojas y se volvieron en la primera fase. Además, cosechó un subcampeonato en la Copa América 1959.

Sanfilippo jugó hasta 1962 en San Lorenzo, ya que en 1963 fue comprado por Boca y ese mismo año llegó a la final de la Copa Libertadores, donde cayó frente al Santos de Pelé.

Después de anotar 14 goles en 28 partidos con Boca, se fue al fútbol uruguayo para jugar en Nacional de Uruguay, mientras que sus siguientes clubes serían Banfield, Bangu y Bahía de Brasil.

Finalmente, en 1972 volvería a San Lorenzo para terminar. Durante sus dos periodos en el equipo de Boedo, Sanfilippo disputó un total de 205 goles en 263 partidos, con un impresionante promedio de 0,79 anotaciones por encuentro. También fue clave para ganar el Torneo de Primera División de 1959, el Metropolitano de 1972 y el Nacional de ese mismo año.

Tras un breve retiro, Sanfilippo volvería al fútbol para jugar con San Miguel en la Primera D, donde anotaría el primer gol oficial de la institución antes de colgar definitivamente los botines en 1978.

Después de su retiro, Sanfilippo también se desempeñó como un polémico comentarista televisivo y hasta tuvo una incursión en la política.