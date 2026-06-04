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Linea 22: difunden cambios en la circulación a San Benito

La Línea 22 San Benito dejará de circular y será reemplazada por línea 20, según carteles en las unidades. No hay comunicación oficial de ERSA

4 de junio 2026 · 10:35hs
La Línea 22 San Benito de ERSA dejará de circular. En su lugar

La Línea 22 San Benito de ERSA dejará de circular. En su lugar, será reemplazada por la línea 20 hasta Casa de Gobierno, de acuerdo a un nuevo recorrido
La Línea 22 San Benito de ERSA dejará de circular. En su lugar

La Línea 22 San Benito de ERSA dejará de circular. En su lugar, será reemplazada por la línea 20 hasta Casa de Gobierno, de acuerdo a un nuevo recorrido

Mediante un cartel pegado enlas unidades de trasnporte de la empresa ERSA se difundieron cambios de circulación de la Línea 22, del transporte Metropolitano, que operarán a partir a partir del miércoles 8 de junio, si bien no hubo comunicacion oficial de la empresa.

En ese sentido, los carteles indican que la Línea 22 San Benito dejará de circular y, en su lugar, será reemplazada por la línea 20 hasta Casa de Gobierno, de acuerdo al nuevo recorrido.

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Recorridos

San Benito - Casa de Gobierno: Ramírez, 9 de Julio, Rivadavia, Friuli, Marizza, Almafuerte, López Jordán, Gobernador Crespo, Don Bosco, Ramírez, La Paz; Laprida hasta Santa Fe.

Casa de Gobierno - San Benito: desde Santa Fe y Laprida, Alameda, Gardel, Colón, Ramírez, Don Bosco, Gobernador Crespo, López Jordán, Almafuerte, Marizza, 9 de Julio, Ramírez, Basavilbaso.

Implementación de trasbordo sin costo para pasajeros de la línea 22.

Puntos de transbordo habilitados para el sentido Centro, en la garita de material ubicada ruta 12 y Marizza. En el sentido a San Benito, en la garita de material ubicada en Ruta 12, entre Martín y Ramírez.

Cambios línea San Benito
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