Uno Entre Rios | El País | aftosa

Aftosa: cambios en movimientos de hacienda para 2° campaña de vacunación

Senasa actualizó su Resolución 1259/2023 para adecuarla a los criterios de inoculación previstos para la segunda campaña anual.

4 de junio 2026 · 10:37hs
Senasa actualizó su Resolución 1259/2023 para adecuarla a los criterios de inoculación previstos para la segunda campaña anual.

Senasa actualizó su Resolución 1259/2023 para adecuarla a los criterios de inoculación previstos para la segunda campaña anual.

En línea con las nuevas estrategias de vacunación, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) modificó las excepciones de su Resolución 1259/2023, que permitían el traslado de bovinos y bubalinos sin vacunar durante los primeros 15 días de cada campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina.

Mediante la Disposición 21/2026 de la Dirección Nacional de Sanidad Animal del Senasa, publicada en el Boletín Oficial, las excepciones quedarán habilitadas únicamente durante la primera campaña anual, que comprende la vacunación de todas las categorías bovinas y bubalinas.

El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable con más de 4,3 millones de cabezas.

El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable con más de 4,3 millones de cabezas

Javier Milei afirmó que se eliminó el 95% del cepo cambiario.

Milei defendió por primera vez el retiro del pliego de María Verónica Michelli

La modificación responde al cambio de estrategia dispuesto por la Resolución 711/2025, mediante la cual la segunda campaña anual pasó a contemplar exclusivamente la vacunación de terneros y terneras, con un período de ejecución de 30 días.

Fiebre Aftosa

De esta manera, desde el inicio de las campañas de menores de 2026 —previsto inicialmente para el próximo 8 de junio en la zona centro del país— ya no estará vigente la excepción que permitía el traslado de animales sin vacunar durante los primeros 15 días de campaña.

TE PUEDE INTERESAR: Farer: el remate de hacienda registra una baja promedio inferior a 1%

Es importante destacar que esta adecuación normativa solo involucra a los terneros y terneras durante el segundo ciclo de vacunación. El resto de las categorías (novillito, torito, vaquillona, novillo, vaca y toro) mantendrán las condiciones de movimientos vigentes hasta la fecha.

Además, la disposición establece que únicamente podrán ingresar a concentraciones ganaderas o remates feria aquellos terneros y terneras provenientes de establecimientos que hayan cumplido con la vacunación.

La medida impulsada por el Senasa busca optimizar los tiempos operativos de vacunación y garantizar el cumplimiento del calendario acordado en diciembre de 2025, respetando los plazos previstos en cada una de las campañas anuales.

aftosa hacienda Vacunación
Noticias relacionadas
Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo de este miércoles. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

El colectivo Ni Una Menos llevó adelante una multitudinaria movilización en el Congreso. 

Ni Una Menos: masiva movilización frente al Congreso en reclamo de justicia por los femicidios

El 11 de junio se recuerda el Día Mundial del Cáncer de Próstata para crear conciencia sobre prevención.

Cáncer de próstata: se registran 11.000 casos al año en Argentina

Los costos del transporte subieron un 20% en lo que va del año

Los costos del transporte subieron un 20% en lo que va del año

Ver comentarios

Lo último

Murió José Sanfilippo, máximo goleador de la historia de San Lorenzo

Murió José Sanfilippo, máximo goleador de la historia de San Lorenzo

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén buscan las semifinales en el Nacional Copa de Oro Norte

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén buscan las semifinales en el Nacional Copa de Oro Norte

Aftosa: cambios en movimientos de hacienda para 2° campaña de vacunación

Aftosa: cambios en movimientos de hacienda para 2° campaña de vacunación

Ultimo Momento
Murió José Sanfilippo, máximo goleador de la historia de San Lorenzo

Murió José Sanfilippo, máximo goleador de la historia de San Lorenzo

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén buscan las semifinales en el Nacional Copa de Oro Norte

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén buscan las semifinales en el Nacional Copa de Oro Norte

Aftosa: cambios en movimientos de hacienda para 2° campaña de vacunación

Aftosa: cambios en movimientos de hacienda para 2° campaña de vacunación

Linea 22: difunden cambios en la circulación a San Benito

Linea 22: difunden cambios en la circulación a San Benito

Imputaron por tentativa de homicidio al hombre que hirió al jefe de la Comisaría de Herrera

Imputaron por tentativa de homicidio al hombre que hirió al jefe de la Comisaría de Herrera

Policiales
Imputaron por tentativa de homicidio al hombre que hirió al jefe de la Comisaría de Herrera

Imputaron por tentativa de homicidio al hombre que hirió al jefe de la Comisaría de Herrera

Sigue la búsqueda de una mujer que está desaparecida desde abril en Entre Ríos

Sigue la búsqueda de una mujer que está desaparecida desde abril en Entre Ríos

Prisión preventiva para profesor de música de Concordia

Prisión preventiva para profesor de música de Concordia

Detuvieron a la madre de uno de los acusados por el cargamento de 260 kilos de cocaína en Entre Ríos

Detuvieron a la madre de uno de los acusados por el cargamento de 260 kilos de cocaína en Entre Ríos

Violencia de género: un hombre amenazó a su pareja con un arma de fuego en Paraná

Violencia de género: un hombre amenazó a su pareja con un arma de fuego en Paraná

Ovación
APB: Echagüe perdió, pero clasificó a los playoffs

APB: Echagüe perdió, pero clasificó a los playoffs

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén buscan las semifinales en el Nacional Copa de Oro Norte

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén buscan las semifinales en el Nacional Copa de Oro Norte

Gualeguaychú será la sede del Torneo Argentino Juvenil Femenino

Gualeguaychú será la sede del Torneo Argentino Juvenil Femenino

Alumnos de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza en el río Paraná

Alumnos de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza en el río Paraná

El Rally Entrerriano se presentó en Concepción del Uruguay

El Rally Entrerriano se presentó en Concepción del Uruguay

La provincia
Linea 22: difunden cambios en la circulación a San Benito

Linea 22: difunden cambios en la circulación a San Benito

Vidrieria de San Agustín reabre sus puertas y honra la memoria de Humberto Reding, su fundador

Vidrieria de San Agustín reabre sus puertas y honra la memoria de Humberto Reding, su fundador

Alumnos de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza en el río Paraná

Alumnos de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza en el río Paraná

Citricultura: afirman que vender una naranja cuesta más de lo que pagan

Citricultura: afirman que "vender una naranja cuesta más de lo que pagan"

Casa Estudio estrenó una nueva sesión en vivo con la banda Insistentes

Casa Estudio estrenó una nueva sesión en vivo con la banda Insistentes

Dejanos tu comentario