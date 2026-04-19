Un accidente en el Rally Sudamericano dejó un fallecido y tres heridos en Córdoba.

Un grave accidente en el Rally Sudamericano en Mina Clavero obligó este domingo a suspender temporalmente el tramo Giulio Cesare , luego de que un Volkswagen Polo tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núnez se despistó entre los kilómetros 1 y 2 del recorrido. Tras la colisión con el público, un hombre murió luego del incidente.

En las imágenes del medio Radio Suquía, se puede ver como el vehículo impactó en una zona con público tras despistarse en medio del circuito del rally. Una vez que el conductor perdió el control, el auto comenzó a dar vueltas en el aire hasta que llegó al lugar destinado para los seguidores de la carrera. Allí, según información difundida por los medios locales La Voz y Cadena 3, fueron tres los espectadores heridos.

Tragedia en el rally

Tragedia en el Rally Sudamericano: un muerto tras un accidente en Mina Clavero

Rally Sudamericano (1).jpeg

El comité de crisis, activado tras el incidente, incluyó a la organización del rally, autoridades de seguridad, el Automóvil Club Argentino, Codasur, el Gobierno de Córdoba y los servicios sanitarios, de acuerdo con medios cordobeses. El tramo fue neutralizado para facilitar la atención médica inmediata y los heridos, una niña y dos adultos, fueron trasladados a un hospital regional. Cadena 3 confirmó que el caso más delicado fue el de un hombre de 25 años, que tuvo heridas múltiples y en estado crítico. A pesar de ser atendido, falleció tras el accidente. Además, una mujer de 40 años recibió lesiones diversas pero estaría fuera de peligro, al igual que la menor.

En relación a esa persona de género femenino, se puede ver cómo tras el despite del auto piloteado por los paraguayos sufrió una fractura en una de sus piernas luego de la colisión del vehículo. La prioridad actual, destacaron desde la organización, fue garantizar el cuidado de los afectados y determinar el contexto exacto del siniestro antes de reanudar la competencia. La continuidad del evento permaneció en evaluación hasta conocer el reporte médico definitivo.

La segunda fecha del Rally Argentino se puso en marcha junto a la del FIA Rally Sudamericano con una convocatoria que reúne a 72 tripulaciones y destaca por la variedad de pilotos nacionales e internacionales, anticipando una competencia de alto nivel en cada una de las categorías y una proyección de impacto en la temporada.

Este año, la RC2 vuelve a consolidarse como el foco principal. El listado suma 25 binomios inscritos, entre ellos los líderes del campeonato Federico Villagra y Diego Curletto (Skoda), quienes además participan del certamen sudamericano. La clase cuenta también con la presencia de Miguel Baldoni y Gustavo Franchello (Skoda), ambos anotados en los dos campeonatos, así como con retornos notables como Gastón Pasten y Matías Ramos (Skoda), Sebastián Franco y Lucas Hurtado (Citroën), y Augusto Bestard acompañado de José Díaz (Toyota).

Al conjunto principal se agregan pilotos que buscan consolidarse tanto a nivel nacional como internacional. La inscripción doble marca así a tripulaciones como Rodrigo Zeballos y Sebastián González (Citroën), Augusto D’Agostini y Juan Pablo Carrera (Skoda), y Genaro González con Zacarías García (Skoda), este último presentándose por primera vez en la disciplina. Este bloque refuerza la densidad competitiva de la RC2 y le otorga un perfil verdaderamente sudamericano al campeonato.

La categoría RC2N, enfocada especialmente en el FIA Rally Sudamericano, reúne a tripulaciones dedicadas, como Ulysses Bertholdo y Mario Dalmut (Mitsubishi), Manuel Irala Gamell y Emanuel Fernández (Mitsubishi), y César Pedotti junto a Nicolás Elizaur (Mitsubishi). La proyección internacional se confirma en la lista de inscriptos exclusivos al certamen sudamericano, que incluye nombres como Tiago Weiler y Juan Sánchez (Toyota), Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota), y los protagonistas del accidente, Didier Arias con Héctor Nunes (Volkswagen).

En la RC-MR, la paridad se plasma en la presencia de nueve binomios. Nicolás González y Gerónimo Bordignon (Volkswagen), triunfadores en General Juan Madariaga, encabezan el lote. Compiten junto a los campeones vigentes Rubén Montoro y Ignacio Uez (Volkswagen) y referentes como Nadia Cutro y Miguel Recalt (Toyota), en una clase que evidencia un recambio permanente y el regreso de Santino Rossi y Martín Baucero (Volkswagen) a los exigentes trazados de Traslasierra.

En RC4, con un total de nueve binomios, destaca el regreso de Julián Larrosa y Gustavo Beccaría (Peugeot), complementados por la participación en ambos campeonatos de equipos como Juan Saraleguy y Luis Gatica (Peugeot), mientras que tripulaciones como Damián Ibarra y Fernando Acosta (Peugeot) se enfocan exclusivamente en el calendario nacional. El certamen sudamericano agrega a la clase COD4 equipos de diversas nacionalidades, como Luis Stedile y Luis Eckel (Peugeot), bajo una bandera competitiva aún más amplia.

En la RC3, con ocho binomios en competencia, la referencia corresponde a Fernando Daparte y Emanuel Rozados (Ford). Se suman protagonistas con experiencia como Mario Rasso y Rodolfo Guevara (Peugeot), y el regreso del dúo Gianfranco Pichetti y Mariano Pissaco a los mandos de un Toyota Etios refuerza la dinámica de reincorporaciones que resalta el atractivo de la edición.

La RC5 es la división con mayor volumen: 17 binomios se alinean para la carrera. El dúo Fernando Muller y Gonzalo Martínez (Peugeot) figura como referencia tras la victoria en el Rally Pagos del Tuyú. Entre los equipos destacados aparece Juan Manuel Varas con Diego De Haro (Ford), así como la participación especial de Sabrina Scicolone, quien corre junto a su padre Gerardo Scicolone en un Ford Fiesta, evidenciando la intergeneracionalidad del certamen. La clase cuenta también con un grupo relevante de binomios dobles, presentes en ambas competencias, como Santiago Sabbatini y Alejo Balestre (Ford), Sebastián Landa con Rodrigo Vergara (Ford) y Walter Guardia junto a Luis Rodi (Chevrolet).