Hospital Fidanza: agrupaciones moteras donaron más de 2.900 pañales

La entrega solidaria fue realizada por integrantes de distintas agrupaciones vinculadas al motoencuentro. Donaron insumos para el Hospital Fidanza.

La entrega solidaria fue realizada por integrantes de distintas agrupaciones vinculadas al motoencuentro. Donaron insumos para el Hospital Fidanza.

El hospital Fidanza recibió una importante donación de pañales destinada a fortalecer la atención diaria de los residentes y pacientes de la institución. La entrega fue realizada por integrantes de distintas agrupaciones moteras que participaron recientemente de actividades solidarias en la región.

Según se informó, la donación alcanzó aproximadamente los 2.900 pañales, adquiridos especialmente para colaborar con las necesidades cotidianas del hospital. La entrega quedó registrada mediante la documentación correspondiente y se concretó frente al comercio proveedor, donde participaron representantes de las agrupaciones y colaboradores de la iniciativa.

Túnel Subfluvial: se restituyó el tránsito por el viaducto tras retirar los vehículos involucrados en choque

Moteros Hospital Fidanza

Entre las agrupaciones participantes figuran “Lobizones Carabaneros”, “Callejeros”, “Comando Amistad” y “Paladar Negro”, demostrando una vez más el compromiso social y comunitario que caracteriza a este tipo de encuentros.

Desde el Hospital Fidanza agradecieron profundamente el gesto y destacaron la importancia de estas acciones para acompañar el trabajo diario de la institución. Los pañales constituyen un insumo de uso permanente y de gran necesidad, por lo que este aporte representa una ayuda concreta para mejorar la calidad de atención y el bienestar de los residentes.

La comunidad hospitalaria valoró especialmente la solidaridad y el compromiso de quienes hicieron posible esta donación, reafirmando que el trabajo conjunto entre instituciones y organizaciones de la sociedad genera respuestas concretas para quienes más lo necesitan.