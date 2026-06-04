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Femicidio de Daiana Mendieta: prorrogan la investigación

Prorrogaron la investigación penal preparatoria en la causa por el femicidio de Daiana Mendieta y la prisión preventiva del imputado, Gustavo Brondino

4 de junio 2026 · 11:32hs
Daiana Mendieta fue encontrada sin vida el 7 de octubre y el único imputado del femicidio es Gustavo Brondino.

Daiana Mendieta fue encontrada sin vida el 7 de octubre y el único imputado del femicidio es Gustavo Brondino.

La Justicia prorrogó la investigación penal preparatoria en la causa por el femicidio de Daiana Mendieta ocurrido en octubre de 2025 en Gobernador mansilla, departamento Tala, y la prisión preventiva del único imputado, Gustavo Brondino.

En el marco del legajo "C/Brondino, Norberto Gustavo S/homicidio doblemente agravado, resistencia a la autoridad y amenazas calificadas en concurso real", la jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Graciela Cabrera, hizo lugar hoy a la solicitud planteada por la fiscal Emilce Paola Reynoso, con la conformidad del abogado Pablo Di Lollo, que ejerce la querella en representación de los progenitores de la víctima, y de Claudio Manfroni Reynoso, en representación de los derechos del imputado, y dispuso la prórroga de la investigación penal preparatoria que se computará desde el 23 de abril de 2026 hasta el 3 de agosto de 2026, conforme art. 223 del C.P.P.E.R.

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La magistrada también dispuso prorrogar, ante la solicitud que cursara la Agente Fiscal, que fue adherida por el querellante particular y conformada por la defensa técnica, la prisión preventiva por el plazo de sesenta días, manteniendo su alojamiento en la Unidad Penal Nº 7 Dr. Casiano Calderón, de la ciudad de Gualeguay.

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El femicidio de Daiana Mendieta

El caso se conoció el 7 de octubre de 2025, cuando tras más de tres días de intensos rastrillajes, efectivos de la Policía de Entre Ríos hallaron el cuerpo de Daiana en el fondo de un aljibe de una vivienda abandonada, ubicada a unos seis kilómetros del casco urbano, cerca del Club de Campo El Silencio y a pocos metros de la Ruta Nacional 12. La joven había desaparecido el viernes 3 de octubre por la noche, luego de salir de su casa, y desde entonces no se supo más de ella.

Las primeras versiones hablaban de un disparo en la cabeza, pero el informe forense posterior confirmó que la joven murió como consecuencia de un fuerte golpe con un objeto contundente.

El hallazgo y las circunstancias del crimen generaron una profunda conmoción en Mansilla y en toda la provincia. También suscitó la tención de los medios nacionales. El mismo día del hallazgo y los días posteriores, familiares, amigos y vecinos realizaron marchas y concentraciones en reclamo de justicia, acompañando el avance de la investigación judicial.

Durante el allanamiento a la vivienda de Gustavo Brondino, realizado el domingo 5 de octubre, el hombre intentó quitarse la vida con un arma de fuego, pero el arma se trabó y fue reducido por la policía. En el lugar se secuestraron teléfonos celulares y varias armas de fuego, lo que derivó en su inmediata detención por resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de armas.

Actualmente, Brondino se encuentra bajo prisión preventiva en la Jefatura de Tala. El 24 de octubre, la fiscal Emilce Reynoso lo imputó formalmente del femicidio. De ser hallado culpable, podría recibir prisión perpetua.

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