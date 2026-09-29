Wayra Iglesias, Gustavo Cordera y Eruca Sativa llegan a Tribus

El espacio cultural de Santa Fe tendrá una programación que se extenderá del jueves 1 al domingo 4 de octubre, con propuestas de rock, blues y soul

Tribus Club de Arte , ubicado en República de Siria 3572 de Santa Fe, prepara una nueva semana de música en vivo que se extenderá del jueves 1 al domingo 4 de octubre. La programación reunirá rock, blues, soul, tributos y propuestas con entrada libre y gratuita, con Wayra Iglesias, Gustavo Cordera y Eruca Sativa como algunos de los nombres destacados.

El jueves 1 de octubre, a las 21, Wayra Iglesias llegará a Tribus con su impronta de rock, blues y soul para presentar su disco “La Suerte de encontrarme” y adelantar nuevas canciones. La noche contará además con la participación de Mujeres del Blues como invitadas. Las entradas están disponibles en boletería y a través de Ticketway.

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El viernes 2, también a las 21, será el turno de Gustavo Cordera, quien regresará a Tribus después de un exitoso 2025. El músico repasará parte de su trayectoria y combinará nuevas composiciones con clásicos de su repertorio. Las entradas se pueden adquirir en boletería y mediante Ticketway.

La programación continuará el sábado 3. A las 21 se realizará la Noche Rockstar, con la presentación de Suite D, banda tributo a System of a Down. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita.

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Más tarde, a las 23.59, llegará una nueva edición de Pogo Hits, esta vez dedicada al rock internacional. El trasnoche también será con entrada libre y gratuita y tendrá una selección de canciones para continuar la jornada.

El domingo 4 de octubre, a las 21, Eruca Sativa volverá a Tribus. El power trío integrado por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera prepara un show cargado de rock, potencia y energía. Como invitados participarán Niña Monarca y La Chica del Cumpleaños. Las entradas están disponibles en boletería y a través de Ticketway.

Las entradas para los shows pagos pueden adquirirse en Tribus Club de Arte, República de Siria 3572; NEXON Peatonal Santa Fe, San Martín 2637; NEXON Aristóbulo del Valle, Aristóbulo del Valle 6780; NEXON Santo Tomé, avenida 7 de Marzo 2091; NEXON Blas Parera, avenida Blas Parera 6980; NEXON Paraná, Urquiza 1031; Terco Tour Paraná, 25 de Mayo 453; Draxxxo Esperanza, 25 de Mayo 1446; y Toselli Hogar Rafaela, boulevard Lehmann 359.