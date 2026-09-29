Uno Entre Rios | Escenario | Tribus

Wayra Iglesias, Gustavo Cordera y Eruca Sativa llegan a Tribus

El espacio cultural de Santa Fe tendrá una programación que se extenderá del jueves 1 al domingo 4 de octubre, con propuestas de rock, blues y soul

29 de septiembre 2026 · 12:45hs
Wayra Iglesias, Gustavo Cordera y Eruca Sativa llegan a Tribus

Tribus Club de Arte, ubicado en República de Siria 3572 de Santa Fe, prepara una nueva semana de música en vivo que se extenderá del jueves 1 al domingo 4 de octubre. La programación reunirá rock, blues, soul, tributos y propuestas con entrada libre y gratuita, con Wayra Iglesias, Gustavo Cordera y Eruca Sativa como algunos de los nombres destacados.

Tribus Club de Arte presenta una semana a puro rock con grandes shows

El jueves 1 de octubre, a las 21, Wayra Iglesias llegará a Tribus con su impronta de rock, blues y soul para presentar su disco “La Suerte de encontrarme” y adelantar nuevas canciones. La noche contará además con la participación de Mujeres del Blues como invitadas. Las entradas están disponibles en boletería y a través de Ticketway.

El ajedrez reunió a 54 jugadores de Entre Ríos en Colón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

el club zaninetti se prepara para celebrar la primavera con una gran fiesta

El Club Zaninetti se prepara para celebrar la Primavera con una gran fiesta

El viernes 2, también a las 21, será el turno de Gustavo Cordera, quien regresará a Tribus después de un exitoso 2025. El músico repasará parte de su trayectoria y combinará nuevas composiciones con clásicos de su repertorio. Las entradas se pueden adquirir en boletería y mediante Ticketway.

La programación continuará el sábado 3. A las 21 se realizará la Noche Rockstar, con la presentación de Suite D, banda tributo a System of a Down. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita.

Más tarde, a las 23.59, llegará una nueva edición de Pogo Hits, esta vez dedicada al rock internacional. El trasnoche también será con entrada libre y gratuita y tendrá una selección de canciones para continuar la jornada.

El domingo 4 de octubre, a las 21, Eruca Sativa volverá a Tribus. El power trío integrado por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera prepara un show cargado de rock, potencia y energía. Como invitados participarán Niña Monarca y La Chica del Cumpleaños. Las entradas están disponibles en boletería y a través de Ticketway.

Las entradas para los shows pagos pueden adquirirse en Tribus Club de Arte, República de Siria 3572; NEXON Peatonal Santa Fe, San Martín 2637; NEXON Aristóbulo del Valle, Aristóbulo del Valle 6780; NEXON Santo Tomé, avenida 7 de Marzo 2091; NEXON Blas Parera, avenida Blas Parera 6980; NEXON Paraná, Urquiza 1031; Terco Tour Paraná, 25 de Mayo 453; Draxxxo Esperanza, 25 de Mayo 1446; y Toselli Hogar Rafaela, boulevard Lehmann 359.

LEER MÁS: Jorge Rojas inició "Piano & Voz" con entradas agotadas y una emotiva noche en Rosario

Tribus Rock shows Santa Fe
Noticias relacionadas
“Con el Corazón en Gualeguaychú”, una historia de amor prohibido

"Con el Corazón en Gualeguaychú", la obra inspirada en Fray Mocho llega al teatro

Lali cerró una era en un River agotado: una multitud, muchas banderas y una misma ilusión

Lali, una estrella a la altura de su público: así se vivió su tercer River

hebe estreno el videoclip de salir por vos, su nuevo adelanto del ep soy

HEBE estrenó el videoclip de "Salir por vos", su nuevo adelanto del EP "Soy"

la orquesta sinfonica de entre rios recibe a gonzalo hidalgo y estrena una obra en parana

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos recibe a Gonzalo Hidalgo y estrena una obra en Paraná

Ver comentarios

Lo último

El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

Falleció el joven que había sufrido un grave accidente en Concordia

Falleció el joven que había sufrido un grave accidente en Concordia

Ultimo Momento
El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

Falleció el joven que había sufrido un grave accidente en Concordia

Falleció el joven que había sufrido un grave accidente en Concordia

El Club Zaninetti se prepara para celebrar la Primavera con una gran fiesta

El Club Zaninetti se prepara para celebrar la Primavera con una gran fiesta

Wayra Iglesias, Gustavo Cordera y Eruca Sativa llegan a Tribus

Wayra Iglesias, Gustavo Cordera y Eruca Sativa llegan a Tribus

Policiales
Condenado por explotación sexual en Entre Ríos apeló y presentó un hábeas corpus

Condenado por explotación sexual en Entre Ríos apeló y presentó un hábeas corpus

Detuvieron a un joven acusado de agredir y ahorcar a su ex en Bovril

Detuvieron a un joven acusado de agredir y ahorcar a su ex en Bovril

Falleció joven que se había accidentado en motocicleta

Falleció joven que se había accidentado en motocicleta

Concordia: murió el jockey accidentado en la Ruta 18

Concordia: murió el jockey accidentado en la Ruta 18

El cura entrerriano Von Wernich pidió permiso para reunirse con el Papa León XIV

El cura entrerriano Von Wernich pidió permiso para reunirse con el Papa León XIV

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

De Paraná a Francia: la réplica del monumento a San Martín que cruzará el Atlántico

De Paraná a Francia: la réplica del monumento a San Martín que cruzará el Atlántico

Paraná abonará los haberes de septiembre con un incremento del 3,5%

Paraná abonará los haberes de septiembre con un incremento del 3,5%

Gualeguaychú: confirman la clausura preventiva de la planta de efluentes del Parque Industrial

Gualeguaychú: confirman la clausura preventiva de la planta de efluentes del Parque Industrial

Dejanos tu comentario