San Lorenzo empató sin goles ante Newell's en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo y Newell's igualaron 0-0 por la fecha 14 en la pelea por el ingreso a los octavos de final del campeonato local. El Ciclón lejos del playoff.

San Lorenzo y Newell's empataron 0-0 en el Nuevo Gasómetro por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Con este resultado, la Lepra quedó sexto en la Zona A con 21 puntos mientras que el Ciclón sigue afuera de los playoffs en el puesto nueve con 18 unidades, uno menos que Independiente que es el último clasificado.

Lo que sigue para San Lorenzo y Newell's

El equipo dirigido por Rubén Darío Insua visitará a Vélez en la próxima fecha con el objetivo de sumar para entrar entre los clasificados y disputar los octavos de final. Finalmente, recbirá a Platense en la última fecha. Por su parte, el equipo rosarino recibirá a Unión en la jornada 15 y luego terminará la fase regular en Cordoba, donde jugará ante Instituto.