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Entre Ríos alcanzó un récord histórico con 10 distinciones en el Sello de Buen Diseño Argentino

La distinción corresponde a empresas y emprendimientos de Paraná, Gualeguaychú, Urdinarrain, Aranguren, Concordia y Concepción del Uruguay.

24 de octubre 2026 · 15:04hs
Entre Ríos alcanzó un récord histórico con 10 distinciones en el Sello de Buen Diseño Argentino

Diez productos y líneas de empresas entrerrianas recibieron una distinción en la 14.ª edición del Sello de Buen Diseño Argentino. La provincia pasó de ocho distinciones en 2025 a diez en 2026, y consolidó el crecimiento del diseño como herramienta de innovación y agregado de valor a la producción.

Entre Ríos obtuvo 10 distinciones en la 14.ª edición del Sello de Buen Diseño Argentino, el reconocimiento nacional que distingue productos y líneas que se destacan por su innovación, calidad y aporte al desarrollo productivo. Se trata de la cifra más alta alcanzada por la provincia desde su primera participación, en 2014.

Empresas y emprendimientos

El resultado refleja un crecimiento sostenido en los últimos años. Luego de obtener una distinción en 2014 y otra en 2020, Entre Ríos alcanzó cuatro reconocimientos en 2022, ocho en 2025 y diez en la edición actual. De esta manera, incrementó un 25 por ciento la cantidad de distinciones respecto del año pasado y reunió 18 reconocimientos en las dos últimas ediciones.

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Los productos distinguidos corresponden a empresas y emprendimientos de Paraná, Gualeguaychú, Urdinarrain, Aranguren, Concordia y Concepción del Uruguay, y abarcan actividades diversas, desde la producción en madera y la industria textil hasta la maquinaria agrícola, el calzado, la moda circular, la tecnología forense, la movilidad y el equipamiento deportivo.

Entre los reconocimientos se encuentran las líneas END GRAIN y TONAL, de DM Diseños en Madera, de Paraná; las batas y los pijamas de Dichi de dichi.taller, de Gualeguaychú; el soporte para maquinaria agrícola de Soportes AMC, de Urdinarrain; las alpargatas de diseño de La Rosa Blanca, de Aranguren; y la línea Pet, de MOR moda reciclable, de Paraná.

También fueron distinguidos el microscopio digital de identificación forense de Micro Digital Tecnología Forense, de Concordia; el vehículo Guayra, de Velos Tec, de Concepción del Uruguay; y el equipamiento deportivo Performance Guatambú, de Max Pilates, de Gualeguaychú.

Diseño, innovación y valor agregado

El diseño constituye una herramienta estratégica para el desarrollo productivo, ya que permite mejorar productos y procesos, incorporar tecnología, fortalecer la identidad y generar nuevas oportunidades de crecimiento para empresas y emprendimientos.

En este sentido, las distinciones obtenidas por Entre Ríos ponen de relieve la capacidad de los sectores productivos de la provincia para desarrollar propuestas que combinan creatividad, conocimiento, calidad e innovación, con potencial para mejorar su competitividad y posicionarse en nuevos mercados.

El resultado también destaca el trabajo de diseñadores, profesionales, trabajadores y empresas que generan valor desde el territorio provincial y contribuyen a diversificar y fortalecer la producción entrerriana.

Con estos 10 reconocimientos, Entre Ríos consolida una trayectoria creciente en el Sello de Buen Diseño Argentino y reafirma la importancia de impulsar el diseño como parte de una estrategia de desarrollo que promueva la innovación, la competitividad y el valor agregado.

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