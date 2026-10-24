El municipio de Sauce de Luna deberá abonar más de 14 millones de pesos por un fallo judicial

Entre la liquidación a favor de Ramírez y la regulación de honorarios el desembolso es de $14.278.533. Condiciona la capacidad presupuestaria de Sauce de Luna

La Municipalidad de Sauce de Luna (departamento Federal) deberá realizar un desembolso total de $14.278.533,77 tras la aprobación de la liquidación judicial y la regulación de honorarios dictada en el marco de una demanda por cobro de pesos impulsada por Francisco José Ramírez. La cifra final se compone de $10.397.908,82 correspondientes al capital e intereses de la liquidación, más $3.880.624,95 asignados al pago de costas de los profesionales y la mediadora que intervinieron en el proceso.

La resolución fue firmada el 25 de septiembre de 2026 por el Dr. Omar Javier Ovando, titular del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Federal, en la causa caratulada «RAMIREZ, Francisco José c/ Municipalidad de Sauce de Luna s/ COBRO DE PESOS (Civil)» (Expte. N.º 20859). En la misma medida, el magistrado aprobó la liquidación practicada el 7 de septiembre de 2026 por la representación del actor y ordenó la emisión del formulario de tasa de justicia a nombre de Ramírez (CUIT 20-17491168-2).

Desglose de los honorarios regulados

Para fijar la retribución de los letrados, la Justicia consideró la complejidad de las cuestiones planteadas, el éxito obtenido, las etapas procesales cumplidas y la eficacia del trabajo desplegado durante el juicio ordinario. La regulación de honorarios aprobada, fijada sin incluir IVA, determinó los siguientes valores: Patrocinio del actor: Nicasio Roberto Tito, $961.534,67 (10,15 juristas), y Federico Passarella, $856.381,62 (9,04 juristas), por representación de la Municipalidad el pago a Juan Manuel Benítez, $1.420.987,20 (15 juristas) . Además de la mediación previa obligatoria con el pago a Rocío Cardoso de $641.721,46.

Reacción oficial e impacto en las arcas municipales

Ante el resultado del litigio, el gobierno de Sauce de Luna emitió un comunicado en el que sostuvo que la obligación financiera surge de compromisos contraídos durante la administración municipal previa de Pablo Soreira y Alicia Giles. Las autoridades comunales advirtieron que la ejecución de este pago por más de 14,2 millones de pesos genera una seria presión sobre las arcas del Municipio. Asimismo, señalaron que la erogación compromete recursos públicos que pertenecían a la comunidad y que debieron desviarse de la atención de necesidades locales esenciales.

Detalles del trámite procesal

El expediente tramitó bajo la modalidad de proceso ordinario, incluyendo la presentación de demanda y contestación con recopilación de prueba, traslados de las partes, audiencias preliminar y de vista de causa, y presentación de alegatos. Tanto el trabajo desplegado en la instancia judicial como la intervención en la mediación previa obligatoria sirvieron de base de cálculo para la determinación de las sumas finales dispuestas por el juzgado de Federal

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