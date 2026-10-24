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Caso Celis: ordenaron el fin del aislamiento y fijaron un nuevo esquema de visitas y cuidados médicos

Aunque a Tavi Celis se le denegó el contacto directo con los medios, la Justicia dispuso su integración a la población común de la UP N° 8 , dietas especiales y régimen de traslados

24 de octubre 2026 · 10:43hs
Caso Celis: ordenaron el fin del aislamiento y fijaron un nuevo esquema de visitas y cuidados médicos

Daniel Celis es ahora investigado nuevamente por narcotráfico.

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La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la prohibición para que Daniel Tavi Celis conceda entrevistas periodísticas. En simultáneo, la Justicia de Ejecución denegó su mudanza permanente a Paraná por razones disciplinarias, aunque aprobó mejoras en sus condiciones de detención en Federal, régimen de visitas familiares y dietas específicas por salud.

Casación cierra la vía hacia la Corte Suprema por las entrevistas

En un fallo emitido el 23 de octubre de 2026, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (integrada por los jueces Javier Carbajo, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos) resolvió declarar inadmisible el recurso extraordinario con el que la defensa de Daniel Andrés Celis buscaba llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con la decisión adoptada por mayoría (2 a 1), quedó ratificada la restricción impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná. Dicha medida prohíbe el ingreso de periodistas a la Unidad Penal N° 1 de Paraná para entrevistarlo y le impide realizar contactos telefónicos con medios de comunicación. Las autoridades judiciales remarcaron que cualquier declaración o ampliación sobre sus denuncias debe encauzarse de forma oficial ante la Fiscalía Federal de Gualeguaychú (causa FPA 1756/2026).

El voto de la mayoría (sustentado por Carbajo y Borinsky) coincidió con el dictamen del Ministerio Público Fiscal al señalar la ausencia de una cuestión federal debidamente fundamentada. En contraste, el juez Gustavo M. Hornos votó en disidencia, advirtiendo que la prohibición es general y carece de límite temporal, lo que representa una restricción injustificada a la libertad de expresión y de prensa.

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Rechazo de traslado a Paraná

En paralelo al fallo de Casación, la jueza de ejecución Noemí Marta Berros (Tribunal Oral Federal de Paraná) dictó una resolución el mismo 23 de octubre de 2026 centrada en la situación carcelaria del interno.

La magistrada rechazó el traslado definitivo de Celis a la Unidad Penal N° 1 de Paraná debido a sus antecedentes de conducta en reubicaciones previas. Además, se consignó que en la Unidad Penal N° 8 de Federal (donde actualmente permanece alojado) también se encuentra detenido su hijo.

No obstante, tras las presentaciones efectuadas por el propio condenado y su abogado defensor, Augusto Lafferriere, el tribunal dispuso una serie de medidas de habitabilidad: Se autorizó el fin de su aislamiento para convivir con el resto de los internos en la UP N° 8, previa evaluación de seguridad del establecimiento y la firma de un acta donde conste la conformidad de Celis; se ordenó al penal proveerle una dieta médica adecuada a sus padecimientos de diabetes y divertículos, así como sostener la regularidad de sus controles médicos especializados; quedó autorizado a disponer de enseres cotidianos y electrodomésticos básicos. Asimismo, se estableció un esquema de dos videollamadas semanales de 30 minutos y visitas presenciales de su grupo familiar. También la Justicia aprobó que Celis sea trasladado temporalmente a Paraná cada dos meses bajo custodia del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, con el fin de mantener contacto directo con su familia antes de reingresar al penal de Federal.

El trasfondo: condena unificada, nuevas causas y la denuncia contra Airaldi

Actualmente, Daniel "Tavi" Celis cumple una pena unificada de 15 años y seis meses de prisión, que contempla la sanción por la conocida causa "Narcomunicipio" y otra condena por un asalto perpetrado en la localidad de Las Cuevas. A este panorama se suma que, desde octubre del año pasado, se encuentra procesado por rearmar una organización narco en Paraná durante el goce de salidas sociofamiliares.

Su historial de alojamientos penitenciarios incluye un paso por la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. Su derivación posterior a las cárceles de Paraná y Federal se produjo luego de que Celis denunciara un presunto plan criminal atribuido a Leonardo Airaldi, el cual habría consistido en contratar a un sicario uruguayo para asesinar a funcionarios públicos

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Celis visitas
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