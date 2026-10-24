La Provincia informó que la reconstrucción del camino que une Viale y el arroyo Durazno tiene un 45% de avance. Productores destacaron el valor de la obra.

Desde el Gobierno de Entre Ríos se informó que continúan los trabajos de mejora de las rutas provinciales 31,33, 34 y 43, entre Viale y arroyo Durazno. En este marco, las tareas abarcan zonas productivas de los departamentos Paraná, Nogoyá y Tala, en una extensión de más de 64 kilómetros.

Financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en el marco del Programa de Caminos para el Desarrollo Productivo de la provincia de Entre Ríos, se ejecuta la reconstrucción y enripiado de dichas rutas y la construcción de un puente de 60 metros de largo, entre otras mejoras.

Detalles del camino entre Viale y el arroyo Durazno

Al respecto, Atilio Andrés Vernackt, productor tambero y ganadero de la zona, destacó que “sí o sí necesitamos este camino porque es diaria la salida de leche y casi diaria la entrada de insumos también. Vemos que este ripio es el mejor de los que se han hecho, tiene una buena terminación, están levantándolo bien, tiene buenas caídas, las cunetas están bien hechas, las alcantarillas, se desagua en seguida el camino y seca rápido. La empresa está haciendo un muy buen trabajo”.

Además remarcó la importancia no sólo para el sector productivo, sino también para la educación por las numerosas escuelas rurales en la zona, para la salud y también para el arraigo de la gente del campo. “Este camino nos permite crecer”, manifestó Vernackt.

Así también se expresó Ramón Andrés, productor ganadero y agrícola: “Habíamos tenido otro ripio pero no se compara con esto. Hace tiempo tuve con un amigo que pasaba por acá siempre con un camión cargado y que no pasó más porque rompía todo. Ahora va a ser diferente, es la obra que necesitábamos porque hay muchos tambos grandes, hay polleros y no se puede parar los días de lluvia el campo. La verdad que estamos muy contentos con esta obra porque es una empresa que tiene mucha tecnología, que tiene mucha maquinaria, mucha gente y está haciendo muy buen trabajo. Para la zona es excelente".

Según informaron desde el área de inspección de la Dirección Provincial de Vialidad, el porcentaje de avance alcanza el 45%. En los últimos días se trabajó en capas de subrasante entre los kilómetros 23,6 y 24, en la subbase entre los km 22 y 22,4, base entre 20,25 y 20,65 y ripio desde 16,9 a 17,1.

Detalles del proyecto

El mismo comprende el enripiado de todo el tramo con un ancho de coronamiento en seis metros por 0.15 cm de espesor compactado. Debajo se ejecutarán capas de base y sub base granular en 0.20 cm de espesor.

Se estudió el comportamiento hidráulico para mejorar las condiciones de drenaje, a partir de lo cual se determinó la demolición de obras de arte existentes y la construcción de nuevas estructuras de hormigón (alcantarillas transversales y laterales). Se contempla la ejecución de dos alcantarillas aporticadas tipo cajón en el cruce de la ruta 31 con el Arroyo Del Medio (Paso Cadenas) y con el Arroyo Capilleras.

Al finalizar el tramo, se proyecta un puente de 60 metros de longitud sobre el arroyo Durazno, conformado por tres luces de 20m cada una.