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Ciclistas emprenderán una peregrinación para encontrarse con el Papa León XIV

Con el objetivo de ver al papa León XIV, emprenderán una peregrinación en bicicleta desde Paraná hasta Paysandú, Uruguay.

24 de octubre 2026 · 15:46hs
Ciclistas emprenderán una peregrinación en bicicleta para encontrarse con el Papa León XIV

Mateo Oviedo / UNO

Ciclistas emprenderán una peregrinación en bicicleta para encontrarse con el Papa León XIV
Un ciclista de Paraná emprenderá una peregrinación en bicicleta para encontrarse con el Papa León XIV

Un ciclista de Paraná emprenderá una peregrinación en bicicleta para encontrarse con el Papa León XIV

Julio César Galera partirá el jueves 5 de noviembre desde la Catedral de Paraná rumbo a Paysandú, Uruguay. El recorrido tendrá escalas en Viale, Villaguay y Colón, en una propuesta que busca promover la reflexión, la solidaridad y el encuentro "frente a la grieta" de cara a la llegada del Papa León XIV.

El profesor y ciclista paranaense Julio César Galera se prepara para emprender una peregrinación en bicicleta desde Paraná hasta Paysandú, Uruguay, con el objetivo de ver al papa León XIV. La iniciativa comenzará el jueves 5 de noviembre, a las 6 de la mañana, desde la Catedral de Paraná, y reunirá a un grupo de ciclistas que recorrerá distintos puntos de Entre Ríos antes de llegar a destino.

Catedral. La plaza principal y el templo católico más importante de la ciudad de Paraná.
Catedral. La plaza principal y el templo católico más importante de la ciudad de Paraná.

La propuesta contempla un trayecto dividido en etapas, con paradas en Viale, Villaguay y Colón. Según explicó Galera, el viaje se realizará a un ritmo tranquilo y sin espíritu competitivo .

En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), el ciclista explicó que la iniciativa también tiene un sentido personal y espiritual, vinculado con la necesidad de frenar el ritmo cotidiano y encontrar otras formas de relacionarse.

“Para mí es importante bancar esta parada, porque un poco me cansa la grieta, la pelea permanente”, expresó. En ese sentido, consideró que muchas personas necesitan detenerse y mirar la vida desde otra perspectiva.

Además, contó que el grupo que organiza la salida se conformó a través de WhatsApp y que ya reúne a unas 40 o 50 personas. Si bien muchos de los participantes todavía no se conocen personalmente, la idea es compartir el recorrido y ayudarse mutuamente durante la travesía.

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El recorrido desde Paraná hasta Paysandú

Luego de la salida desde la Catedral, los ciclistas se dirigirán hacia San Benito y continuarán, posiblemente por caminos vecinales, hasta La Picada, donde realizarán una parada en la capilla de la localidad.

Luego seguirán hacia Viale por la ruta 18. Allí está previsto un descanso al mediodía en el camping municipal, donde podrán comer algo y recuperar fuerzas antes de continuar el trayecto hacia Villaguay.

La elección del camino para esa segunda etapa dependerá de las condiciones climáticas. Galera explicó que existe la posibilidad de avanzar por caminos de ripio y que el recorrido contempla llegar a la zona de Raíces Oeste, en inmediaciones del cruce de las rutas 6 y 18, para luego continuar hacia Villaguay.

En esa ciudad, los organizadores realizan gestiones con personas vinculadas al ciclismo para conseguir alojamiento. Entre las alternativas mencionadas se encuentran instalaciones del Ejército o el balneario, mientras que algunos participantes llevarán sus propios elementos para pasar la noche.

“De aquí a Villaguay deberíamos tardar 12 horas a un ritmo muy tranquilo. Es un paseo”, explicó Galera, aunque reconoció que permanecer tantas horas sobre la bicicleta implica una exigencia física considerable.

Una travesía compartida

La convocatoria incluye a mujeres y hombres de distintas edades, también a personas adultas que se sumarán al desafío. Galera, que está próximo a cumplir 63 años, será uno de los protagonistas de una travesía que combina actividad física, espiritualidad y encuentro.

La peregrinación buscará llegar a Paysandú el sábado por la mañana, después de completar las distintas etapas del recorrido. Para Galera, más allá del objetivo de ver al papa León XIV, la experiencia representa una oportunidad para dejar de lado las diferencias, compartir un camino y recuperar valores humanos en medio de un contexto atravesado por las discusiones y la confrontación.

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