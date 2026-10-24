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La Provincia licita obras de caminos rurales y accesos a cooperativas apícolas

La Provincia, a través de la UEP, lanzó la Licitación Pública Nacional N.º 1/2026 UEP, para obras rurales y accesos a cooperativas apícolas.

24 de octubre 2026 · 21:21hs
La Provincia licita obras de caminos rurales y accesos a cooperativas apícolas.

La Provincia licita obras de caminos rurales y accesos a cooperativas apícolas.

La Provincia, a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), lanzó la Licitación Pública Nacional N.º 1/2026 UEP, destinada a la ejecución de obras básicas, calzadas de ripio y obras de arte en distintos puntos del territorio provincial.

Las mismas se desarrollan en el marco del Programa de Promoción de Sistemas Agroalimentarios Resilientes y Sostenibles para la Agricultura Familiar (Prosaf ER), financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

El llamado de la Provincia

La licitación contempla intervenciones en los departamentos Tala, Paraná, Federal y Nogoyá, con el objetivo de mejorar la conectividad vial rural y facilitar el acceso a establecimientos vinculados con la producción apícola.

Según se informó, las obras se encuentran distribuidas en cuatro lotes:

- Lote N.º 1: Ruta Provincial 30, tramo Maciá (km 0) - Guardamonte (km 11,55).

- Lote N.º 2: Acceso a la Sala de Extracción de la Cooperativa Apícola del Paraná.

- Lote N.º 3: Acceso a la Sala de Extracción de la Cooperativa Apícola del Montiel y E.E.A.T.

- Lote N.º 4: Acceso a la Sala de Extracción de la Cooperativa La Colmena.

El plazo previsto de ejecución es de 12 meses para el lote N.º 1 y de seis meses para los lotes N.º 2, 3 y 4.

Estas intervenciones buscan fortalecer la infraestructura rural, mejorar las condiciones de circulación y favorecer el desarrollo de las actividades productivas en las zonas beneficiadas.

Presentación de ofertas y apertura

La recepción de ofertas se realizará hasta el 10 de diciembre de 2026, a las 8.30, en la sede de la Unidad Ejecutora Provincial, ubicada en Libertad N.º 86, Paraná.

La apertura de sobres tendrá lugar ese mismo día, a las 10, en la misma dirección.

Los interesados podrán consultar los pliegos de manera presencial en la sede de la UEP o acceder a la documentación en línea. Asimismo, deberán confirmar su participación por correo electrónico o mediante nota dirigida al punto de contacto indicado.

Provincia Obras Caminos rurales
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