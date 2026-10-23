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Homicidio en Concordia. un jurado popular declaró no culpable a dos hombres

En Concordia, tras tres jornadas de debate se dictó la absolución de dos imputados por el delito de homicidio simple.

23 de octubre 2026 · 21:51hs
Concluyó la persecución penal contra los dos hombres

Concluyó la persecución penal contra los dos hombres, quienes habían llegado a las audiencias en libertad.

Dos hombres que habían sido imputados por el delito de homicidio simple fueron absueltos en Concordia, luego de que un jurado popular los declarara no culpables tras tres jornadas de debate. La resolución se adoptó el jueves y se conoció este viernes.

Juicio por jurado en Concordia.

Juicio por jurado en Concordia.

El juicio se desarrolló en el marco del legajo caratulado “Heis, Ángel Marcos-Heis, Johann Nazareth s/ Homicidio simple”. Una vez conocido el veredicto del jurado, reunido en el salón de la Sección Concordia del Colegio de la Abogacía, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio de la ciudad, Aníbal Lafourcade, dictó la absolución de ambos imputados.

De esta manera, concluyó la persecución penal contra los dos hombres, quienes habían llegado a las audiencias en libertad.

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal José Arias. Por su parte, los imputados fueron asistidos por los abogados defensores Pablo Palacio y Martín Lombardo.

La resolución del jurado popular

El veredicto de no culpabilidad fue el que determinó la absolución de los dos hombres, en un proceso que se extendió durante tres jornadas de debate en la ciudad de Concordia.

Se trató del juicio por jurados número 172 realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Homicidio jurado popular Concordia
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