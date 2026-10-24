Golpes en la cabeza, cortes y una cirugía: el estado de salud de los heridos al caer un entrepiso en un bar de Paraná

Las víctimas tienen entre 22 y 28 años. Sufrieron traumatismos en el rostro, cabeza y extremidades tras ceder la estructura sobre la planta baja del bar de Paraná

Un siniestro ocurrido a las 23:30 del viernes en el bar Las Piedras, ubicado en la esquina de Córdoba y Alameda en Paraná, dejó un saldo total de 11 personas lesionadas. La falla estructural se produjo en momentos en que, a raíz de adversas condiciones climáticas, numerosos clientes que permanecían en la vía pública ingresaron al establecimiento. Según indicaron fuentes policiales a UNO la concentración de personas en el entrepiso habría provocadp que la estructura cediera, cayendo sobre quienes se encontraban en la planta baja.

La emergencia requirió la intervención inmediata de personal sanitario y policial en el establecimiento. Mientras que parte de los afectados recibió atención inicial en el lugar, diversos heridos fueron derivados al Hospital San Martín con traumatismos y cortes de distinta consideración. Entre los asistidos, una persona debió ser ingresada a quirófano debido a una lesión en la mano.

Nómina oficial y partes médicos

Según los datos oficiales del hecho, se detallaron las lesiones de nueve de los heridos, en su mayoría jóvenes:

B. B. (26 años): Registra un golpe en la cabeza.

G. L. C. (28 años): Presenta lesiones en la cara y en el brazo derecho.

J. E. P. (27 años): Sufrió un corte en la mano y la muñeca derecha.

A. M. D. (27 años): Presenta un golpe en la cabeza y un corte en la mano derecha.

L. R. M. (22 años): Sufrió cortes en la mano y en la rodilla derecha.

T. S. (26 años): Registra traumatismo por golpe en la cabeza, junto con cortes en el rostro y en ambos brazos.

J. J. (26 años): Sufrió un corte en la boca.

I. M. (27 años) y R. C. (65 años): Ambas personas resultaron lesionadas, aunque no se precisaron los detalles específicos de sus heridas en el informe preliminar.