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TRL M19: Estudiantes cerró la fase clasificatoria con una victoria y va por las semifinales

El equipo de Estudiantes venció 28-17 a Jockey Club de Rosario en la última fecha del Torneo Regional del Litoral M19 en la A.

24 de octubre 2026 · 19:54hs
Estudiantes fue local en la cancha de la sede central.

Gentileza Jano Colcerniani

Estudiantes fue local en la cancha de la sede central.

El Club Atlético Estudiantes de Paraná cerró de la mejor manera la fase clasificatoria del Torneo Regional del Litoral de rugby (TRL) M19 «A». El conjunto albinegro derrotó por 28-17 a Jockey Club de Rosario, sumó una nueva victoria y aseguró el primer puesto de la Zona B, que le permitirá afrontar las semifinales con la ilusión de meterse en la definición del certamen.

El encuentro correspondió a la cuarta y última fecha de la etapa clasificatoria, en la que los equipos terminaron de definir sus posiciones de cara a los cruces decisivos. Con este resultado, Estudiantes llegó a los 15 puntos y se quedó con el liderazgo de su grupo, por delante de Atlético del Rosario, que acumuló 14 unidades.

El próximo desafío para los paranaenses será el sábado 31 de octubre, cuando se enfrenten precisamente con Atlético del Rosario en una de las semifinales. Será un compromiso exigente para el CAE, que buscará ratificar lo realizado durante la primera etapa y dar un paso más hacia el título.

Los resultados de la última fecha

La jornada también dejó los triunfos de CRAI, que superó 28-21 a CRAR; Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER), que venció 18-17 a Atlético del Rosario; y Duendes RC, que se impuso por 43-14 ante Santa Fe Rugby.

En la Zona A, Jockey Club de Rosario finalizó primero con 13 puntos, seguido por GER, con 12; CRAI, con 11; y Santa Fe Rugby, con cinco.

Por su parte, en la Zona B, Estudiantes terminó en lo más alto con 15 unidades. Detrás quedaron Atlético del Rosario, con 14; Duendes RC, con 12; y CRAR, con seis.

Así se jugarán las semifinales con Estudiantes

La definición del Torneo Regional del Litoral M19 «A» tendrá los siguientes cruces:

  • Jockey Club de Rosario vs. GER.

  • Estudiantes de Paraná vs. Atlético del Rosario.

Estudiantes Semifinales Rugby Rosario
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