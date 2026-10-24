Las artistas ofrecerán el recital “Melodías pintadas. Música argentina de raíz” este miércoles 28 de octubre, a las 20:00hs. La entrada será libre y gratuita.

El piano y el acordeón se encontrarán este miércoles en Paraná para ofrecer una propuesta musical que combina sonidos, poesía y artes visuales. Silvia Teijeira y Marcia Müller presentarán "Melodías pintadas. Música argentina de raíz" en el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez.

El recital comenzará a las 20:00hs, en la sede ubicada en Buenos Aires 355, con entrada libre y gratuita. La propuesta es impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y busca generar un diálogo entre la música de raíz argentina y las obras que integran la exposición patrimonial Un destello sostenido, organizada en el marco del centenario del museo.

Un recorrido musical entre paisajes y emociones

Con Marcia Müller en acordeón y Silvia Teijeira en piano, el encuentro invita a recorrer distintas sonoridades del país y de Entre Ríos a través de composiciones que evocan paisajes, experiencias y aspectos de la identidad cultural.

Silvia Teijeira y Marcia Müller llevarán la música entrerriana al Museo de Bellas Artes

La presentación propone una experiencia íntima, en la que las interpretaciones musicales se vincularán con las imágenes y los sentidos que atraviesan la muestra. De este modo, las artistas buscarán acercar al público a la exposición desde otra perspectiva, a través de melodías y poesías que dialogan con el patrimonio artístico.

La elección del Museo Provincial de Bellas Artes como escenario también forma parte del sentido de la actividad. El recital se integra a los festejos por el siglo de vida de un espacio que, a lo largo de su historia, ha reunido obras, artistas y visitantes, y que continúa siendo una referencia para la cultura entrerriana.

Música para celebrar los 100 años del Museo

La propuesta forma parte de las actividades vinculadas con Un destello sostenido, exposición que celebra el centenario de la institución y pone en valor su patrimonio.

La invitación es a compartir una noche en la que la música argentina de raíz se encuentre con las artes visuales en un espacio emblemático de Paraná. El concierto será este miércoles 28 de octubre, a las 20:00hs, en el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, ubicado en Buenos Aires 355. La entrada será libre y gratuita.