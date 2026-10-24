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Causa $Libra: tras haber sido sobreseído, Milei adelantó que iniciará acciones legales contra la prensa

Tras el sobreseimiento de la Causa $Libra, Javier Milei adelantó en una entrevista que iniciará acciones legales a la prensa y afirmó que hubo una “operación”.

24 de octubre 2026 · 22:19hs
Tras haber sido sobreseído de la Causa $Libra

Tras haber sido sobreseído de la Causa $Libra, Milei adelantó que iniciará acciones legales contra la prensa. 

El presidente Javier Milei se refirió a la causa $Libra, en la cual la Justicia confirmó su sobreseimiento, y adelantó que iniciará acciones legales contra los “periodistas delincuentes” y medios de comunicación que, según él, le realizaron una “operación” por la causa que lo investigaba por una presunta estafa con criptomonedas.

LEER MÁS: La Justicia sobreseyó a Javier y Karina Milei en la causa $Libra

Milei sobre la Causa $Libra

“Cuando usted tiene enfrente a un hombre íntegro, ensúcielo con una mentira. Si tiene un delincuente, díganle la verdad. Me estuvieron ensuciando un año, ocho meses y nueve días”, dijo el mandatario durante una entrevista radial.

En ese sentido, cargó íntegramente contra el grupo La Nación y un grupo de periodistas que trabajan en el diario de ese medio. “Bajo la responsabilidad de Fernando Saguier, amparando a Hugo Alconada Mon, quien me estaba mancillando”.

Y siguió: “Me dicen que no soy republicano porque insulto. El periodismo, con otro gobierno, seguro la hubiese pasado mal. Les recuerdo que nunca les mandé a la ARCA, la SIDE ni maté a un fiscal”, sostuvo el mandatario.

Respecto a la “operación" a la que acusó al Grupo La Nación, Milei nombró al abogado Miguel Nathan Licht, el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, quien se encargó de “refutar” las "mentiras" sobre $Libra en Nueva York.

“Ese material se lo hacía llegar a Saguier para que sepa que estaba siendo mancillado”, cargó el jefe de Estado.

Si bien comenzó afirmando que llevaría a la Justicia las denuncias contra los periodistas, el Presidente bajó la espuma y explicó que primero lo tiene que evaluar con sus abogados, aunque sostuvo que se trata de “un escándalo de proporciones mayúsculas”.

A lo que anexó: “Intentan generar caos para conseguir favores políticos. Nadie pidió disculpas por las aberraciones. Intentaron esmerilar con mentiras a la figura presidencial”, justificó.

No solo a la prensa, sino que también cuestionó la conformación de la comisión investigadora de $Libra en el Congreso: “Es una irregularidad institucional enorme la creación de la Comisión. ¿Desde cuándo tiene que dedicarse el Congreso a investigar? Es un avance de los poderes respecto a la justicia, es un disparate institucional”.

Elecciones en Brasil

En otro tramo de la entrevista, Milei habló sobre el balotaje presidencial de Brasil y reafirmó su apoyo al actual senador Flávio Bolsonaro, quien compite contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y a quien calificó de “ladrón, mentiroso y corrupto”. En sus acusaciones sostiene que el mandatario brasileño “financió una campaña” de exasesores de Sergio Massa.

$LIBRA Milei acciones Prensa
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