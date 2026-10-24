Uno Entre Rios | Ovación | Primera Nacional

Excursionistas ascendió a la Primera Nacional y podría enfrentar a Patronato

Se coronó campeón de la B Metropolitana con una fecha de anticipación. El Verde jugará la próxima temporada de la Primera Nacional.

24 de octubre 2026 · 18:43hs
Excursionistas ascendió a la Primera Nacional y podría enfrentar a Patronato

Excursionistas ascendió este sábado a la temporada 2027 de la Primera Nacional. El conjunto del barrio porteño de Belgrano inscribió su nombre en la segunda categoría al coronarse campeón del certamen de la Primera B Metropolitana con una fecha de anticipación. El próximo año podría enfrentar a Patronato

El conjunto dirigido por Rodrigo Bilbao subió de nivel al derrotar 4-0 a Sportivo Italiano en el Bajo Belgrano. Con esta victoria regresará a la segunda división después de 54 años. David Ledesma, Mariano Arango, Gabriel Tellas y Miguel López marcaron los goles del encuentro que le permitió al Verde alcanzar los 81 puntos en 41 partidos. Con una diferencia de cinco unidades sobre Arsenal de Sarandí, su único perseguidor, el equipo ya no puede ser alcanzado en la tabla de posiciones.

Arsenal, por su parte, derrotó 2-1 a Camioneros en condición de local, pero el resultado no modificó la definición del campeonato. El conjunto del Viaducto deberá disputar el Torneo Reducido para intentar conseguir el segundo ascenso a la Primera Nacional. En esa instancia participarán los equipos que finalicen entre el segundo y el noveno puesto de la clasificación.

La campaña de Excursionistas

El título de Excursionistas se concretó después de una temporada en la que acumuló 24 victorias, nueve empates y ocho derrotas. En sus 41 presentaciones convirtió 68 goles y recibió 31, con una diferencia favorable de 37 tantos.

Con el campeonato definido, Excursionistas todavía deberá disputar un partido por la fase regular. En la última fecha visitará a Camioneros, en un encuentro que completará su participación en la categoría antes del salto a la Primera Nacional.

Primera Nacional Excursionistas campeón
Noticias relacionadas
Salas se despide hasta la próxima temporada.

Patronato no contará con Salas en el final del campeonato

la semana con mayor estres para el hincha de patronato

La semana con mayor estrés para el hincha de Patronato

¿como le fue a patronato con alvaro carranza como arbitro?

¿Cómo le fue a Patronato con Álvaro Carranza como árbitro?

El Grella de Patronato tendrá su última fecha por el torneo.

Patronato se despide de su gente en el Grella: menores y mujeres ingresarán gratis

Ver comentarios

Lo último

Defensa y Justicia agudizó la crisis de Talleres y clasificó a los playoffs

Defensa y Justicia agudizó la crisis de Talleres y clasificó a los playoffs

Franco Colapinto largará desde la última fila

Franco Colapinto largará desde la última fila

El Torneo Eduardo Uranga completó la fase de zonas y este domingo definirá a sus campeones

El Torneo Eduardo Uranga completó la fase de zonas y este domingo definirá a sus campeones

Ultimo Momento
Defensa y Justicia agudizó la crisis de Talleres y clasificó a los playoffs

Defensa y Justicia agudizó la crisis de Talleres y clasificó a los playoffs

Franco Colapinto largará desde la última fila

Franco Colapinto largará desde la última fila

El Torneo Eduardo Uranga completó la fase de zonas y este domingo definirá a sus campeones

El Torneo Eduardo Uranga completó la fase de zonas y este domingo definirá a sus campeones

TRL M19: Estudiantes cerró la fase clasificatoria con una victoria y va por las semifinales

TRL M19: Estudiantes cerró la fase clasificatoria con una victoria y va por las semifinales

La reconstrucción del camino que une Viale y el arroyo Durazno tiene un 45% de avance

La reconstrucción del camino que une Viale y el arroyo Durazno tiene un 45% de avance

Policiales
Caso Celis: ordenaron el fin del aislamiento y fijaron un nuevo esquema de visitas y cuidados médicos

Caso Celis: ordenaron el fin del aislamiento y fijaron un nuevo esquema de visitas y cuidados médicos

Golpes en la cabeza, cortes y una cirugía: el estado de salud de los heridos al caer un entrepiso en un bar de Paraná

Golpes en la cabeza, cortes y una cirugía: el estado de salud de los heridos al caer un entrepiso en un bar de Paraná

Dramático derrumbe en un bar de Paraná: hay heridos

Dramático derrumbe en un bar de Paraná: hay heridos

Homicidio en Concordia. un jurado popular declaró no culpable a dos hombres

Homicidio en Concordia. un jurado popular declaró no culpable a dos hombres

Revocan sobreseimientos en un caso en el que una mujer fue denunciada por vender a su hija

Revocan sobreseimientos en un caso en el que una mujer fue denunciada por vender a su hija

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
La reconstrucción del camino que une Viale y el arroyo Durazno tiene un 45% de avance

La reconstrucción del camino que une Viale y el arroyo Durazno tiene un 45% de avance

Ciclistas emprenderán una peregrinación para encontrarse con el Papa León XIV

Ciclistas emprenderán una peregrinación para encontrarse con el Papa León XIV

Entre Ríos alcanzó un récord histórico con 10 distinciones en el Sello de Buen Diseño Argentino

Entre Ríos alcanzó un récord histórico con 10 distinciones en el Sello de Buen Diseño Argentino

El municipio de Sauce de Luna deberá abonar más de 14 millones de pesos por un fallo judicial

El municipio de Sauce de Luna deberá abonar más de 14 millones de pesos por un fallo judicial

Ramírez apuesta a los bosques frutales para promover la biodiversidad y la alimentación saludable

Ramírez apuesta a los bosques frutales para promover la biodiversidad y la alimentación saludable

Dejanos tu comentario