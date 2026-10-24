Excursionistas ascendió a la Primera Nacional y podría enfrentar a Patronato

Se coronó campeón de la B Metropolitana con una fecha de anticipación. El Verde jugará la próxima temporada de la Primera Nacional.

Excursionistas ascendió este sábado a la temporada 2027 de la Primera Nacional. El conjunto del barrio porteño de Belgrano inscribió su nombre en la segunda categoría al coronarse campeón del certamen de la Primera B Metropolitana con una fecha de anticipación. El próximo año podría enfrentar a Patronato

El conjunto dirigido por Rodrigo Bilbao subió de nivel al derrotar 4-0 a Sportivo Italiano en el Bajo Belgrano. Con esta victoria regresará a la segunda división después de 54 años. David Ledesma, Mariano Arango, Gabriel Tellas y Miguel López marcaron los goles del encuentro que le permitió al Verde alcanzar los 81 puntos en 41 partidos. Con una diferencia de cinco unidades sobre Arsenal de Sarandí, su único perseguidor, el equipo ya no puede ser alcanzado en la tabla de posiciones.

Arsenal, por su parte, derrotó 2-1 a Camioneros en condición de local, pero el resultado no modificó la definición del campeonato. El conjunto del Viaducto deberá disputar el Torneo Reducido para intentar conseguir el segundo ascenso a la Primera Nacional. En esa instancia participarán los equipos que finalicen entre el segundo y el noveno puesto de la clasificación.

La campaña de Excursionistas

El título de Excursionistas se concretó después de una temporada en la que acumuló 24 victorias, nueve empates y ocho derrotas. En sus 41 presentaciones convirtió 68 goles y recibió 31, con una diferencia favorable de 37 tantos.

Con el campeonato definido, Excursionistas todavía deberá disputar un partido por la fase regular. En la última fecha visitará a Camioneros, en un encuentro que completará su participación en la categoría antes del salto a la Primera Nacional.