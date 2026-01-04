San Benito Paraná ratificó que es uno de los mejores equipos que tiene el fútbol femenino de la provincia, y sacó chapa de candidato. Por la cuarta fecha de la Zona 1 de la Copa Entre Ríos que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF), goleó como local por 5 a 1 a Barrio Sud de Villaguay.
San Benito Paraná goleó y se perfila como candidato en la Copa Entre Ríos Femenina
Por la cuarta fecha de la Zona 1, San Benito Paraná aplastó 5 a 1 a Barrio Sud de Villaguay y encamina su clasificación.
Priscila Amarillo, Yasmín Scheffer en dos oportunidades, Daiana Romero Solanas y Antonella Garzón marcaron los goles de las Santas; mientras que Daniela Ríos anotó para el conjunto visitante.
En el otro duelo del grupo, en el choque paceño, Caballú se impuso por 2 a 0 como visitante sobre Malvinas, en cancha de Patronato.
De esta manera, San Benito Paraná manda en soledad con siete puntos; Barrio Sud y Caballú quedaron con cuatro y cierra Malvinas con 1.
Otros resultados de la Copa Entre Ríos Femenina
Los otros partidos que se disputaron fueron: por la Zona 2: Santa María de Oro de Concordia 4-Los Teros de Feliciano 1 y Atlético Nueva Vizcaya-Santa Rosa de Chajarí (al cierre).
Zona 3: Deportivo Urdinarrain 1-San José 2; libre Peñarol de Rosario del Tala.
Zona 4: Gimnasia de Concepción del Uruguay-Juventud Unida de Gualeguaychú (al cierre); libre La Higuera de Concepción del Uruguay.
Zona 5: Atlético Uruguay 0-Independiente de Gualeguaychú 1; libre La China de Concepción del Uruguay.