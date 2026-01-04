San Benito Paraná goleó y se perfila como candidato en la Copa Entre Ríos Femenina

Por la cuarta fecha de la Zona 1, San Benito Paraná aplastó 5 a 1 a Barrio Sud de Villaguay y encamina su clasificación.

San Benito Paraná llegó a los siete puntos y lidera el grupo.

San Benito Paraná ratificó que es uno de los mejores equipos que tiene el fútbol femenino de la provincia, y sacó chapa de candidato. Por la cuarta fecha de la Zona 1 de la Copa Entre Ríos que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF), goleó como local por 5 a 1 a Barrio Sud de Villaguay.

Priscila Amarillo, Yasmín Scheffer en dos oportunidades, Daiana Romero Solanas y Antonella Garzón marcaron los goles de las Santas; mientras que Daniela Ríos anotó para el conjunto visitante.

Peñarol, más líder que nunca en la Copa Entre Ríos

San Benito Paraná cerró el año con otro triunfo

En el otro duelo del grupo, en el choque paceño, Caballú se impuso por 2 a 0 como visitante sobre Malvinas, en cancha de Patronato.

De esta manera, San Benito Paraná manda en soledad con siete puntos; Barrio Sud y Caballú quedaron con cuatro y cierra Malvinas con 1.

Otros resultados de la Copa Entre Ríos Femenina

Los otros partidos que se disputaron fueron: por la Zona 2: Santa María de Oro de Concordia 4-Los Teros de Feliciano 1 y Atlético Nueva Vizcaya-Santa Rosa de Chajarí (al cierre).

Zona 3: Deportivo Urdinarrain 1-San José 2; libre Peñarol de Rosario del Tala.

Zona 4: Gimnasia de Concepción del Uruguay-Juventud Unida de Gualeguaychú (al cierre); libre La Higuera de Concepción del Uruguay.

Zona 5: Atlético Uruguay 0-Independiente de Gualeguaychú 1; libre La China de Concepción del Uruguay.