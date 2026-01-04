Uno Entre Rios | Ovación | San Benito Paraná

San Benito Paraná goleó y se perfila como candidato en la Copa Entre Ríos Femenina

Por la cuarta fecha de la Zona 1, San Benito Paraná aplastó 5 a 1 a Barrio Sud de Villaguay y encamina su clasificación.

4 de enero 2026 · 22:05hs
San Benito Paraná llegó a los siete puntos y lidera el grupo.

Gentileza Darío Leonángeli

San Benito Paraná llegó a los siete puntos y lidera el grupo.

San Benito Paraná ratificó que es uno de los mejores equipos que tiene el fútbol femenino de la provincia, y sacó chapa de candidato. Por la cuarta fecha de la Zona 1 de la Copa Entre Ríos que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF), goleó como local por 5 a 1 a Barrio Sud de Villaguay.

Priscila Amarillo, Yasmín Scheffer en dos oportunidades, Daiana Romero Solanas y Antonella Garzón marcaron los goles de las Santas; mientras que Daniela Ríos anotó para el conjunto visitante.

Días atrás, San Benito Paraná se había consagrado campeón del certamen de Liga Paranaense.

San Benito Paraná cerró el año con otro triunfo

Peñarol quedó muy bien parado de cara a la segunda rueda de la Primera Fase.

Peñarol, más líder que nunca en la Copa Entre Ríos

En el otro duelo del grupo, en el choque paceño, Caballú se impuso por 2 a 0 como visitante sobre Malvinas, en cancha de Patronato.

De esta manera, San Benito Paraná manda en soledad con siete puntos; Barrio Sud y Caballú quedaron con cuatro y cierra Malvinas con 1.

Otros resultados de la Copa Entre Ríos Femenina

Los otros partidos que se disputaron fueron: por la Zona 2: Santa María de Oro de Concordia 4-Los Teros de Feliciano 1 y Atlético Nueva Vizcaya-Santa Rosa de Chajarí (al cierre).

Zona 3: Deportivo Urdinarrain 1-San José 2; libre Peñarol de Rosario del Tala.

Zona 4: Gimnasia de Concepción del Uruguay-Juventud Unida de Gualeguaychú (al cierre); libre La Higuera de Concepción del Uruguay.

Zona 5: Atlético Uruguay 0-Independiente de Gualeguaychú 1; libre La China de Concepción del Uruguay.

San Benito Paraná Copa Entre Ríos Federación Entrerriana de Fútbol fútbol
Noticias relacionadas
el ex-futbolista de patronato julian marcioni fue presentado en colon de santa fe

El ex-futbolista de Patronato Julián Marcioni fue presentado en Colón de Santa Fe

Armani encendió la alarma en la pretemporada de River Plate.

Franco Armani se perderá los amistosos de pretemporada

Matías Viña pasó la revisión médica en River Plate.

River Plate cerró al uruguayo Matías Viña

En Challenger se dio la primera victoria Albiceleste de la mano de David Zille y Sebastián Cesana.

¡Primer triunfo argentino! Zille cantó victoria en la Etapa 1 de los Challenger

Ver comentarios

Lo último

San Benito Paraná goleó y se perfila como candidato en la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná goleó y se perfila como candidato en la Copa Entre Ríos Femenina

Peñarol, más líder que nunca en la Copa Entre Ríos

Peñarol, más líder que nunca en la Copa Entre Ríos

El ex-futbolista de Patronato Julián Marcioni fue presentado en Colón de Santa Fe

El ex-futbolista de Patronato Julián Marcioni fue presentado en Colón de Santa Fe

Ultimo Momento
San Benito Paraná goleó y se perfila como candidato en la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná goleó y se perfila como candidato en la Copa Entre Ríos Femenina

Peñarol, más líder que nunca en la Copa Entre Ríos

Peñarol, más líder que nunca en la Copa Entre Ríos

El ex-futbolista de Patronato Julián Marcioni fue presentado en Colón de Santa Fe

El ex-futbolista de Patronato Julián Marcioni fue presentado en Colón de Santa Fe

El Quini 6 dejó millonarios en el Siempre Sale y Entre Ríos volvió a decir presente

El Quini 6 dejó millonarios en el Siempre Sale y Entre Ríos volvió a decir presente

Franco Armani se perderá los amistosos de pretemporada

Franco Armani se perderá los amistosos de pretemporada

Policiales
Un joven fue herido de bala en Colonia Avellaneda

Un joven fue herido de bala en Colonia Avellaneda

Investigan cómo un hombre en situación de calle sufrió una herida de bala en Paraná

Investigan cómo un hombre en situación de calle sufrió una herida de bala en Paraná

Desde febrero juzgarán a Leonardo Airaldi en una megacausa por presunto narcotráfico

Desde febrero juzgarán a Leonardo Airaldi en una megacausa por presunto narcotráfico

Ruta 20: fueron identificadas las víctimas fatales del choque frontal

Ruta 20: fueron identificadas las víctimas fatales del choque frontal

Ruta 20: tres fallecidos y varios heridos tras un choque frontal

Ruta 20: tres fallecidos y varios heridos tras un choque frontal

Ovación
Peñarol, más líder que nunca en la Copa Entre Ríos

Peñarol, más líder que nunca en la Copa Entre Ríos

San Benito Paraná goleó y se perfila como candidato en la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná goleó y se perfila como candidato en la Copa Entre Ríos Femenina

River Plate cerró al uruguayo Matías Viña

River Plate cerró al uruguayo Matías Viña

El ex-futbolista de Patronato Julián Marcioni fue presentado en Colón de Santa Fe

El ex-futbolista de Patronato Julián Marcioni fue presentado en Colón de Santa Fe

¡Primer triunfo argentino! Zille cantó victoria en la Etapa 1 de los Challenger

¡Primer triunfo argentino! Zille cantó victoria en la Etapa 1 de los Challenger

La provincia
Bomberos controlaron un incendio de basural en Paraná

Bomberos controlaron un incendio de basural en Paraná

Nogoyá: olvidó sus llaves, quiso saltar la reja para entrar a su casa pero resbaló

Nogoyá: olvidó sus llaves, quiso saltar la reja para entrar a su casa pero resbaló

Entre Ríos: domingo soleado con máximas de 27 grados

Entre Ríos: domingo soleado con máximas de 27 grados

Victoria: convocan a una marcha para exigir justicia por las dos jóvenes fallecidas en un incendio

Victoria: convocan a una marcha para exigir justicia por las dos jóvenes fallecidas en un incendio

Todavía falta mucho para que cambie la cultura gastronómica

"Todavía falta mucho para que cambie la cultura gastronómica"

Dejanos tu comentario