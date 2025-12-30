Uno Entre Rios | Ovación | San Benito Paraná

San Benito Paraná cerró el año con otro triunfo

Por la segunda fecha de la Copa Entre Ríos Femenina, San Benito Paraná derrotó 1 a 0 a Caballú de La Paz y es uno de los líderes de la Zona 1.

30 de diciembre 2025 · 19:41hs
Días atrás, San Benito Paraná se había consagrado campeón del certamen de Liga Paranaense.

Tras su reciente consagración en la Liga Paranaense, San Benito Paraná se presentó por la segunda fecha de la Copa Entre Ríos Femenina. Como local, en cancha de Ministerio, derrotó 1 a 0 a Caballú de La Paz. Yasmín Scheffer, a los 43 minutos del primer tiempo, marcó el único gol del encuentro de la Zona 1.

El otro partido del grupo en el certamen que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF) fue Barrio Sud de Villaguay 2-Malvinas de La Paz 1.

Las posiciones son Barrio Sud y San Benito Paraná 4 puntos; Caballú y Malvinas 1.

La próxima fecha será Barrio Sud-Malvinas y San Benito Paraná-Caballú.

Las otras zonas de la Copa Entre Ríos Femenina

Los resultados de los otros grupos fueron: Zona 2: Santa María de Oro de Concordia 13-Atlético Nueva Vizcaya 0 y Los Teros de Feliciano-Santa Rosa de Chajarí jugaban al cierre de esta edición. Las posiciones: Santa María de Oro 6 puntos, Santa Rosa (*) 3; Los Teros (*) y Atlético Nueva Vizcaya 0. (*): jugaban anoche. La próxima fecha será Santa María de Oro-Nueva Vizcaya y Los Teros-Santa Rosa.

Por la Zona 3, Peñarol de Rosario del Tala 0-Deportivo Urdinarrain 2. Libre, Social y Deportivo San José. Las posiciones: San José y Deportivo Urdinarrain 3 puntos, Peñarol 0. La próxima fecha: Peñarol-Deportivo Urdinarrain; libre San José.

Por la Zona 4, La Higuera de Concepción del Uruguay 1-Juventud Unida de Gualeguaychú 1; libre Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. Las posiciones: Gimnasia 3 puntos; Juventud Unida y La Higuera 1. La próxima fecha: La Higuera-Juventud Unida; libre Gimnasia.

Y por la Zona 5, La China de Concepción del Uruguay 0-Independiente de Gualeguaychú 1; libre Atlético Uruguay. Las posiciones: Independiente 6 puntos; Atlético Uruguay y La China 0. La próxima fecha: La China-Independiente; libre Atlético Uruguay.

