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El M16 Desarrollo de la UER, con aprendizajes y nuevos desafíos por delante

El M16 Desarrollo de la UER cerró el Argentino en el séptimo puesto y dejó aprendizajes, compromiso y nuevos desafíos para seguir creciendo.

15 de septiembre 2026 · 13:46hs
El M16 Desarrollo de la UER

El M16 Desarrollo de la UER, con aprendizajes y nuevos desafíos por delante.

Tras finalizar en el séptimo puesto del Argentino Desarrollo, el seleccionado M16 Desarrollo de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) cerró una experiencia que dejó aprendizajes y una valoración positiva por parte del cuerpo técnico. Jesús Simón, entrenador del equipo, realizó un balance del proceso y destacó especialmente el compromiso asumido por los jugadores durante la competencia.

"Los chicos se ensamblaron muy bien, tomaron el compromiso con mucha responsabilidad y tuvieron muy buena predisposición durante todo el torneo", señaló Simón, al analizar el desempeño de un grupo que tuvo poco tiempo para trabajar en conjunto y que, pese a esa limitación, logró adaptarse rápidamente a las exigencias de la competencia.

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Jesús Simón destacó el compromiso del M16 Desarrollo en el Argentino

El proceso de preparación se desarrolló durante tres fines de semana. Los dos primeros estuvieron destinados a encuentros zonales, mientras que el último permitió reunir a todos los jugadores y avanzar en una preparación conjunta de cara al Argentino Desarrollo. Para el entrenador, ese tiempo acotado representó un desafío, pero también dejó en claro cuáles son los aspectos sobre los que será necesario continuar trabajando.

"Estoy convencido de que podemos hacer mejor las cosas y estamos trabajando en eso", sostuvo Simón. En ese sentido, remarcó la importancia de contar con mayor tiempo de preparación, seguimiento y competencia previa que permita conocer mejor a los jugadores, desarrollar una idea de juego y llegar a este tipo de torneos con un proceso más consolidado.

El entrenador también valoró la incorporación de colaboradores al staff, quienes acompañaron las distintas etapas de preparación y competencia y realizaron un aporte importante para que la experiencia resultara positiva para el grupo. El trabajo conjunto permitió fortalecer el proceso y generar un espacio de aprendizaje para los jóvenes jugadores.

Con la mirada puesta en lo que viene, el objetivo del cuerpo técnico es darle continuidad al trabajo iniciado y sostener el acompañamiento a los integrantes del seleccionado. En ese sentido, ya se encuentra en coordinación un nuevo encuentro para competir frente a otros equipos y continuar con el desarrollo de los jugadores que formaron parte de esta experiencia.

De esta manera, más allá del séptimo puesto obtenido en el Argentino Desarrollo, desde la UER se apunta a capitalizar lo vivido y seguir construyendo un proceso que permita potenciar a los jóvenes talentos y brindarles nuevas oportunidades de competencia y crecimiento dentro del rugby entrerriano.

UER Rugby Entre Ríos
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