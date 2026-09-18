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Gracias al esfuerzo colectivo y a la solidaridad, el CEMI logró incorporar un horno industrial

Con el apoyo clave de Apafadid y la solidaridad se adquirió equipamiento para el taller de panadería, lo que permitirá mejorar y ampliar la producción.

Vanesa Erbes

Por Vanesa Erbes

18 de septiembre 2026 · 06:52hs
Gracias al esfuerzo colectivo y a la solidaridad, el CEMI logró incorporar un horno industrial

El taller de panadería del Centro Educativo Municipal de Integración (CEMI) en Paraná incorporó un horno industrial rotativo de seis bandejas, un equipamiento que permitirá mejorar y ampliar la producción que realizan los jóvenes que participan de este espacio. La adquisición fue posible a partir de la solidaridad y de un trabajo conjunto entre la Asociación de Padres y Familiares de los asistentes a los programas de la Dirección de Integración al Discapacitado (Apafadid), las familias, los propios jóvenes y personas que colaboraron con distintas acciones.

La compra del horno era un objetivo que Apafadid se había propuesto desde hacía tiempo. Para alcanzarlo, se fueron sumando recursos provenientes de diferentes acciones, entre ellas el bingo solidario organizado junto al voluntariado del hospital San Roque, además de ahorros de la institución y de los propios jóvenes, quienes también generan fondos a partir de las actividades que desarrollan en los talleres.

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Apafadid brinda un apoyo clave al CEMI

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“Realmente es una alegría”, señaló Héctor Moretti, integrante de la asociación, al referirse al logro alcanzado. Según explicó, la finalidad era poder acercar al taller un horno de mayor capacidad, que permitiera reemplazar los equipos con los que venían trabajando hasta ahora.

El nuevo equipamiento demandó una inversión de 5 millones de pesos y cuenta con capacidad para seis bandejas de 45 por 70 centímetros. Que sea un horno rotativo permite una cocción más pareja y posibilita trabajar con una cantidad mayor de productos en cada elaboración.

La búsqueda del equipamiento implicó además consultar distintas alternativas y precios en Santa Fe, Rosario, Cerrito y María Grande, hasta encontrar una opción que pudiera ajustarse al presupuesto disponible. En este sentido, fue importante la colaboración del fabricante, Cristian Ulrich, ubicado en calle Newbery, que al conocer el destino que tendría el equipo realizó una reducción en el precio. “Gracias a que nos hicieron un precio especial pudimos comprarlo”, destacó Moretti.

El primer día de trabajo

El jueves de la semana pasada se realizó la instalación y prueba del horno y, después de la interrupción de las actividades por algunos días, esta semana los jóvenes pudieron comenzar a utilizarlo en forma efectiva. Las primeras elaboraciones fueron bollitos con dulce y bollos salados. El entusiasmo por estrenar el nuevo equipamiento fue uno de los aspectos que más destacó Moretti: “Había que verle las caras a los chicos cuando se estaba instalando. Fue una gran alegría y una satisfacción enorme”.

El nuevo horno del taller de pandería se logró gracias a la solidaridad y el esfuerzo de mucha gente

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En el taller participan alrededor de 10 a 12 jóvenes, acompañados por el profesor Alberto, quien también tuvo un papel importante en la búsqueda de alternativas y precios para concretar la adquisición.

Cabe destacar que la producción no tiene solamente un objetivo formativo. Los jóvenes elaboran distintos productos y luego los ofrecen a través de grupos de WhatsApp, mientras que en determinadas ocasiones también salen a recorrer oficinas públicas para vender lo realizado en los talleres. “Gracias a Dios, se vienen con las canastas vacías”, contó Moretti.

Los recursos obtenidos de esas ventas se destinan a las necesidades del propio taller y de quienes participan en él. Incluso, al finalizar el año, los jóvenes reciben un pequeño aporte de acuerdo con lo producido durante ese período, como una forma de reconocer el trabajo realizado.

Aprender, producir y ganar autonomía

El taller de panadería forma parte de un conjunto de espacios en los que los jóvenes desarrollan diferentes actividades. Por la mañana también funcionan los talleres de sublimación, dulces y conservas y huerta, además de un espacio terapéutico que se desarrolla tanto a la mañana como a la tarde y que incluye actividades manuales y motrices.

En este contexto, la incorporación del horno representa más que la llegada de una nueva herramienta de trabajo. Permite ampliar las posibilidades de aprendizaje y producción y continuar fortaleciendo un proceso que busca que los jóvenes puedan desarrollar actividades de acuerdo con sus posibilidades, adquirir conocimientos y participar activamente en la generación de sus propios recursos. “Lo único que queremos es que ellos puedan avanzar y demostrar que también pueden realizar sus actividades”, expresó Moretti.

Acompañamiento clave

El acompañamiento de Apafadid se sostiene desde hace años y apunta a acompañar los distintos proyectos que se desarrollan en el CEMI. El desafío ahora continúa con otras necesidades vinculadas a la institución, entre ellas el avance de la obra, la construcción de nuevos módulos y la concreción de un hogar de día, considerado especialmente necesario ante la presencia de personas mayores que concurren al espacio.

Mientras tanto, el nuevo horno ya está en marcha. Y detrás de cada elaboración hay una historia que excede a la panadería: la de un objetivo que pudo concretarse porque diferentes voluntades se encontraron en un mismo propósito.

El equipo fue comprado con el aporte de muchas manos. Estuvieron quienes participaron del bingo solidario, quienes colaboraron con recursos, quienes hicieron sus propios ahorros y quienes, desde el taller, producen y venden para seguir avanzando. Ahora, esas manos tienen una nueva herramienta para continuar aprendiendo, trabajando y haciendo crecer un proyecto colectivo.

Para quienes quieran colaborar, Apafadid cuenta con el alias parque.cabeza.fideo, cuyos fondos se destinan a cubrir las necesidades de los jóvenes.

Solidaridad CEMI Industrial Apafadid equipamiento Panadería
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