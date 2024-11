Rubén Forestello confirmó el interés y no descartó la chance de llegar a Patronato. "Es el único interés serio que tengo", afirmó el entrenador.

Rubén Forestello: "Patronato no puede pagarme ni el 50% que me ofrecía Gimnasia y Tiro".

El pasado martes, Gimnasia y Tiro comunicó por medio de sus redes sociales que Rubén Darío Forestello no seguirá siendo el entrenador. En este contexto, el Yagui mencionó que el único interés confirmado y explícito es el de Patronato, sin embargo afirmó: "No puede pagarme ni el 50% que me ofrecía Gimnasia y Tiro".