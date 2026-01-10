Rowing y Echagüe inician su camino en la Liga Nacional Masculina 2026

El Remero y el Negro tendrán este sábado, desde las 21, su estreno en la Liga Nacional Masculina. Ambos serán locales.

En el estadio Luis Butta, Echagüe recibirá a Unión Vecinal de Trinidad en el comienzo del certamen.

En el Parque Berduc, Rowing será anfitrión de Obras de San Juan en el estreno de la Liga Nacional.

Se terminó la espera y llega el momento del saque inicial. Los equipos paranaenses tendrán su estreno este sábado en la Liga Nacional Masculina de Vóley 2026 “Copa Lüsqtoff” , que organiza la Federación de Vóleibol Argentino (FeVA). Tanto Rowing como Echagüe, que comparten la Zona A, serán locales este fin de semana.

Los respectivos compromisos comenzarán a las 21. El Remero recibirá a Obras de San Juan en el estadio del Parque Escolar Enrique Berduc, partido que contará con el arbitraje de Gómez y Vildoza, y la supervisión de Maccione. Mientras que el Negro será anfitrión en el estadio Luis Butta de Unión Vecinal de Trinidad, en un duelo arbitrado por Pérez y Leiva, y supervisado por Schulte.

Vale destacar que la competencia en la Zona A comenzó anoche con los compromiso que, al cierre de esta edición, sostuvieron Lafinur de San Luis ante Libertad de San Jerónimo y La Calera de Córdoba frente a Villa Dora de Santa Fe.

Mientras que los segundos partidos de grupo se jugarán el domingo, desde las 19, cuando los conjuntos de la capital entrerriana vuelvan a ser locales ante los sanjuaninos, pero invirtiéndose los rivales. Los partidos del domingo serán: Rowing-UVT (árbitros Vildoza y Gómez, supervisor Maccione), Echagüe-Obras (árbitros Pérez y Leiva, supervisor Schulte), La Calera-Libertad y Lafinur-Villa Dora.

Por otra parte, los choques que abrirán la Zona B serán todos este sábado, a partir de las 21: Ferro Carril Oeste-Club Citta de Villa Constitución, Estudiantes de La Plata-Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Sonder de Rosario-Ateneo Mariano Moreno de Catamarca y Normal 3 de Rosario-Club Infernales de Salta.

Mientras que los compromisos del domingo, fixturados a las 19, serán: Ferro-Gimnasia, Estudiantes-Citta, Sonder-Infernales y Normal 3-Ateneo.

El formato de la Liga Nacional Masculina de Vóley

Vale recordar que en esta Primera Fase en cada Zona se enfrentarán todos contra todos, a partidos de ida y vuelta. Los primeros cuatro de cada grupo se clasificarán a los playoffs por los ascensos, debiéndose enfrentar 1° de la Zona A vs 4° de la Zona B, 2° de la Zona A vs 3° de la Zona B, 1° de la Zona B vs 4° de la Zona A y 2° de la Zona B vs 3 de la Zona A.

Mientras que del quinto al octavo de cada grupo jugarán los playoffs por la permanencia –descienden dos–: 5° de la Zona A vs 8° de la Zona B, 6° de la Zona A vs 7° de la Zona B, 5° de la Zona B vs 8° de la Zona A y 6° de la Zona B vs 7° de la Zona A.

Así se disputará una nueva temporada de la segunda división del vóley argentino, en la que los equipos paranaenses intentarán pisar fuerte ante su gente durante este primer fin de semana de competencia, que promete ser reñida, ya que todos los competidores darán todo adentro de la cancha.

Como llega Rowing

Rowing Voley El Remero. En el Parque Berduc, el equipo de la Costanera Baja será anfitrión de Obras de San Juan. Prensa Vóley Rowing

El plantel Albiceleste está compuesto por Felipe Requejo, David Rodríguez, Francisco Pérez, Fausto Furtado, Uriel Lazo, Valentino Rivarola, Facundo Nadalín, Matías Sauthier, Santiago Aranda, Gianni Gasparín, Tiziano Solari, Jeremías Acevedo, Federico Borghello, Mateo Maier, José Gaioli, Mariano Rivero, Santino Saltzman, Benjamín Dalmasso, Santiago Castillón y Martín Pérez.

El cuerpo técnico está integrado por el entrenador Jesús Nadalín, el asistente Edgardo Caraballo, el médico Javier Maier y la presidenta de delegación Betiana Caraballo.

En su puesta a punto, el equipo de la Costanera Baja disputó cinco amistosos frente a Gimnasia y Esgrima, Villa Dora, Echagüe y Paracao.

“Estamos ansiosos por jugar, tenemos un fin de semana duro porque la zona es difícil, pero por suerte nos toca arrancar de local con nuestra gente que eso siempre es bueno y positivo. Como objetivo nos propusimos pasar de fase, luego iremos paso a paso. Pero ese es el objetivo transmitido”, le comentó a Ovación el director técnico de Rowing, Jesús Nadalín.

La preparación de Echagüe

Echague voley El Negro. En el estadio Luis Butta, el conjunto de calle 25 de Mayo recibirá a Unión Vecinal de Trinidad. Prensa Vóley Echagüe

La plantilla Azul y Negra está conformada por Denis Pérez, Héctor Gandulglia, Fausto Galizzi, Pedro Sciarra, Henry Sinner, Enrique Gallinger, Franco Bournot Nasca, David Carricaburu, Juan Hollmann, Héctor Colombo, Ignacio Devecchio, Jesús Rondán, Francisco Schell, Augusto Moscovich, Thiago Jacob, Salvador Mansilla y Felipe Sosa.

El cuerpo técnico está integrado por el entrenador Ignacio Corona, los asistentes Kiara Segovia e Imanol Burgos, el estadista Alejandro Vázquez y el preparador físico Juan Varisco.

En su preparación, el cuadro de calle 25 de Mayo disputó tres amistosos: ante Villa Dora, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe y Rowing.

“De cara al debut, que será nuestra primer prueba, estamos bien con muchas ansias y ganas de jugar como locales. Los chicos vienen muy bien, entrenando doble turno con mucho esfuerzo y esmero. Siempre queremos dar lo mejor en cada presentación y tratar de llegar lo más lejos posible en esta competencia nacional que es muy difíciles. El primer objetivo es mantener la plaza para el próximo año y, obviamente, a medida que se vaya desarrollando la competencia apuntaremos a ir por más”, indicó el entrenador de Echagüe, Ignacio Corona.