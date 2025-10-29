Uno Entre Rios | Ovación | Liga Nacional

Rowing y Echagüe disputarán la Liga Nacional de Vóleibol Masculina

Los equipos paranaenses serán dos de los 16 elencos que competirán en la Liga Nacional de Vóleibol Masculina, que comenzará en enero de 2026.

29 de octubre 2025 · 21:25hs
La última edición de la Liga Nacional de Vóleibol Masculino tuvo a Paraná como sede de la fase regular.

Prensa Vóley Rowing

La última edición de la Liga Nacional de Vóleibol Masculino tuvo a Paraná como sede de la fase regular.

Se conocieron los 16 equipos que participarán de la próxima edición de la Liga Nacional de Vóleibol Masculina que organiza la Federación Argentina de Vóley (Feva). El Atlético Echagüe Club y y el Paraná Rowing Club serán los equipos entrerrianos que formarán parte del certamen.

Los dos equipos paranaenses serán parte de la competencia que también contará con la presencia de equipos de Salta, Catamarca, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

Racing y Flamengo no se sacan ventajas.

Racing iguala con Flamengo en Avellaneda

Don Bosco y San Benito repartieron puntos en el campeonato de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: la fecha 11 se cerró sin goles

El comienzo del certamen será en la segunda semana de enero y desde la FeVA se indicó que próximamente se oficializarán las zonas en las que se enfrentarán todos contra todos, en formato ida y vuelta. Luego de esa fase regular se definirán los equipos del Play Off y la Permanencia.

Los equipos de la Liga Nacional de Vóleibol Masculina

Libertad de San Jerónimo, Normal 3 de Rosario, Obras San Juan, Ferro Carril Oeste, UVT de San Juan, Paraná Rowing Club, Atlético Echagüe Club, Villa Dora, Ateneo, Mariano Moreno, Club Infernales de Salta, Lafinur de San Luis, Club Sonder, Club Citta, La Calera de Córdoba, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe y Estudiantes de La Plata.

Liga Nacional Rowing Echagüe vóley
