Gimnasia de Mendoza se quedó sin entrenador

Gimnasia de Mendoza informó que Ariel Broggi, el director técnico que lo ascendió a Primera, no estará más a cargo del equipo.

Gimnasia de Mendoza, otro de los equipos que se quedó sin técnico.

Gimnasia de Mendoza informó que Ariel Broggi dejó de ser el director técnico del equipo. Si bien el club emitió un comunicado en el que comunicó que la decisión fue mutuo acuerdo, lo cierto es que el entrenador quería seguir en su cargo y tenía la esperanza de revertir la situación.

La derrota del sábado frente a Newell's en Rosario por 1-0 le puso fin a un ciclo que había comenzado en la Primera Nacional y tuvo el título que lo llevó a la máxima categoría. En total dirigió 24 partidos (nueve victorias, seis empates y nueve caídas) con un 45,83 por ciento de efectividad.

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Los candidatos a asumir en Gimnasia de Mendoza

El director técnico interino será Joaquín Sastre, quien dirigirá el martes por la mañana su primera práctica al frente del plantel. El equipo está en la 13ª ubicación de la tabla en la Zona A del Torneo Apertura con nueve puntos (ganó dos encuentros) y en la próxima fecha recibirá a Vélez.

Si bien todavía es muy prematuro, los dirigentes de Gimnasia de Mendoza ya comenzaron a trabajar en el sucesor de Broggi. Los principales candidatos a los que apuntarán son Guillermo Farré, quien viene de ser despedido de Aldosivi, y Cristian González, de último paso por Platense.