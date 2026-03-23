Uno Entre Rios | Ovación | Gimnasia de Mendoza

Gimnasia de Mendoza se quedó sin entrenador

Gimnasia de Mendoza informó que Ariel Broggi, el director técnico que lo ascendió a Primera, no estará más a cargo del equipo.

23 de marzo 2026 · 17:16hs
Gimnasia de Mendoza

Gimnasia de Mendoza, otro de los equipos que se quedó sin técnico.

 

Gimnasia de Mendoza informó que Ariel Broggi dejó de ser el director técnico del equipo. Si bien el club emitió un comunicado en el que comunicó que la decisión fue mutuo acuerdo, lo cierto es que el entrenador quería seguir en su cargo y tenía la esperanza de revertir la situación.

La derrota del sábado frente a Newell's en Rosario por 1-0 le puso fin a un ciclo que había comenzado en la Primera Nacional y tuvo el título que lo llevó a la máxima categoría. En total dirigió 24 partidos (nueve victorias, seis empates y nueve caídas) con un 45,83 por ciento de efectividad.

Estudiantes ganó de visitante.

De visitante, Estudiantes lo dio vuelta ante Gimnasia de Mendoza

Las Yaguaretés siguen haciendo historia en el rugby femenino.

Las Yaguaretés lograron el oro en Montevideo y clasificación a las finales del Circuito Mundial

Los candidatos a asumir en Gimnasia de Mendoza

El director técnico interino será Joaquín Sastre, quien dirigirá el martes por la mañana su primera práctica al frente del plantel. El equipo está en la 13ª ubicación de la tabla en la Zona A del Torneo Apertura con nueve puntos (ganó dos encuentros) y en la próxima fecha recibirá a Vélez.

Si bien todavía es muy prematuro, los dirigentes de Gimnasia de Mendoza ya comenzaron a trabajar en el sucesor de Broggi. Los principales candidatos a los que apuntarán son Guillermo Farré, quien viene de ser despedido de Aldosivi, y Cristian González, de último paso por Platense.

Gimnasia de Mendoza Ariel Broggi Entrenador Fútbol
Noticias relacionadas
Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026

Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026

Franco Colapinto viene de sumar por primera vez desde que corre para Alpine.

El cronograma de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón

Francisco Cerúndolo dio el golpe ante Medvedev y se metió en octavos en Miami

Francisco Cerúndolo dio el golpe ante Medvedev y se metió en octavos en Miami

¿Gonzalo Montiel llegará al Superclásico?

Se desgarró Gonzalo Montiel: afuera de la Selección Argentina y preocupación en River

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno nacional transfirió $47.000 millones en ATN a gobernadores aliados: cuánto recibió Entre Ríos

El Gobierno nacional transfirió $47.000 millones en ATN a gobernadores aliados: cuánto recibió Entre Ríos

Bajada Grande: polémica por la pesca de surubí tras la veda

Bajada Grande: polémica por la pesca de surubí tras la veda

Unos 20 docentes renunciaron en la UNER por el desfasaje salarial

Unos 20 docentes renunciaron en la UNER por el desfasaje salarial

Ultimo Momento
El Gobierno nacional transfirió $47.000 millones en ATN a gobernadores aliados: cuánto recibió Entre Ríos

El Gobierno nacional transfirió $47.000 millones en ATN a gobernadores aliados: cuánto recibió Entre Ríos

Bajada Grande: polémica por la pesca de surubí tras la veda

Bajada Grande: polémica por la pesca de surubí tras la veda

Unos 20 docentes renunciaron en la UNER por el desfasaje salarial

Unos 20 docentes renunciaron en la UNER por el desfasaje salarial

Gremio municipal de Concordia se declaró en estado de alerta

Gremio municipal de Concordia se declaró en estado de alerta

Colectivos reducen la frecuencia durante este lunes y martes

Colectivos reducen la frecuencia durante este lunes y martes

Policiales
Condenaron a comerciante y exconcejal de Feliciano por tenencia ilegal de arma de guerra

Condenaron a comerciante y exconcejal de Feliciano por tenencia ilegal de arma de guerra

La Policía bloqueó caravana de más de 40 motos en Gualeguaychú

La Policía bloqueó caravana de más de 40 motos en Gualeguaychú

Operativo en Villa Elisa: detuvieron a un joven y secuestraron drogas y dinero

Operativo en Villa Elisa: detuvieron a un joven y secuestraron drogas y dinero

La Justicia absolvió a un camionero que transportó 67 kilos de hojas de coca

La Justicia absolvió a un camionero que transportó 67 kilos de hojas de coca

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Ovación
Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026

Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026

Liga Paranaense: se confirmó el fixture del campeonato 2026

Liga Paranaense: se confirmó el fixture del campeonato 2026

Francisco Cerúndolo dio el golpe ante Medvedev y se metió en octavos en Miami

Francisco Cerúndolo dio el golpe ante Medvedev y se metió en octavos en Miami

El cronograma de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón

El cronograma de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón

Las Yaguaretés lograron el oro en Montevideo y clasificación a las finales del Circuito Mundial

Las Yaguaretés lograron el oro en Montevideo y clasificación a las finales del Circuito Mundial

La provincia
Bajada Grande: polémica por la pesca de surubí tras la veda

Bajada Grande: polémica por la pesca de surubí tras la veda

Unos 20 docentes renunciaron en la UNER por el desfasaje salarial

Unos 20 docentes renunciaron en la UNER por el desfasaje salarial

Gremio municipal de Concordia se declaró en estado de alerta

Gremio municipal de Concordia se declaró en estado de alerta

Colectivos reducen la frecuencia durante este lunes y martes

Colectivos reducen la frecuencia durante este lunes y martes

Aldea Brasilera recibe distinción por proteger los humedales

Aldea Brasilera recibe distinción por proteger los humedales

Dejanos tu comentario