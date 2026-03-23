Uno Entre Rios | Ovación | Gonzalo Montiel

Se desgarró Gonzalo Montiel: afuera de la Selección Argentina y preocupación en River

Gonzalo Montiel terminó con una molestia el partido ante Estudiantes de Río Cuarto y quedó desfectado de los partidos ante Mauritania y Zambia.

23 de marzo 2026 · 17:03hs
¿Gonzalo Montiel llegará al Superclásico?

¿Gonzalo Montiel llegará al Superclásico?

Los estudios confirmaron que Gonzalo Montiel sufrió un desgarro en el cierre del partido entre River y Estudiantes de Río Cuarto, que lo dejará afuera de los últimos amistosos de Selección Argentina antes del Mundial. El defensor, quien había convertido de penal el primero en el triunfo por 2-0, tuvo que salir en camilla y con claros gestos de dolor.

Este lunes, el campeón del mundo en Qatar 2022 se hizo estudios y determinaron que sufrió una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral izquierdo. De esta manera, Cachete se quedará afuera de los dos amistosos que la Selección Argentina afrontará ante Mauritania y Zambia, el 27 y 31 de marzo, ambos en La Bombonera.

Las Yaguaretés siguen haciendo historia en el rugby femenino.

Las Yaguaretés lograron el oro en Montevideo y clasificación a las finales del Circuito Mundial

Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026

Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026

Habrá que ver si Lionel Scaloni decide reemplazarlo con algún futbolista debido a que el único lateral derecho que le queda entre los concentrados es Nahuel Molina, quien el fin de semana convirtió un golazo para Atlético en la derrota en el clásico ante Real Madrid.

Scaloni ya había tenido que convocar a otro jugador de River, Lucas Martínez Quarta, debido a que Leonardo Balerdi también quedó desafectado por una molestia.

Preocupación en River

Más allá de la Selección Argentina, la lesión de Montiel también genera una preocupación en River, ya que al equipo conducido por Eduardo Coudet se le viene una seguidilla de partidos importantes aunque con la buena noticia de que el fin de semana no habrá Liga Profesional por la fecha FIFA.

En un par de semana, River recibirá a Belgrano y después se le vendrán de manera consecutiva dos clásicos: primero deberá ir a Avellaneda para enfrentar a Racing y, luego, recibirá a Boca en el Superclásico. Además, comenzará la Copa Sudamericana.

River informó que la lesión de Montiel es grado 1, como la que tuvo recientemente Juanfer Quintero, que le permitió al colombiano volver después de un par de semanas. En el Millonario apuntan hoy a que Cachete pueda estar en Boca, aunque habrá que ver si incluso puede llegar a volver a estar antes.

Gonzalo Montiel River Selección Argentina Fútbol
Noticias relacionadas
Franco Colapinto viene de sumar por primera vez desde que corre para Alpine.

El cronograma de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón

Francisco Cerúndolo dio el golpe ante Medvedev y se metió en octavos en Miami

Francisco Cerúndolo dio el golpe ante Medvedev y se metió en octavos en Miami

Gimnasia de Mendoza, otro de los equipos que se quedó sin técnico.  

Gimnasia de Mendoza se quedó sin entrenador

Neuquén es el último campeón de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: se confirmó el fixture del campeonato 2026

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno nacional transfirió $47.000 millones en ATN a gobernadores aliados: cuánto recibió Entre Ríos

El Gobierno nacional transfirió $47.000 millones en ATN a gobernadores aliados: cuánto recibió Entre Ríos

Bajada Grande: polémica por la pesca de surubí tras la veda

Bajada Grande: polémica por la pesca de surubí tras la veda

Unos 20 docentes renunciaron en la UNER por el desfasaje salarial

Unos 20 docentes renunciaron en la UNER por el desfasaje salarial

Ultimo Momento
El Gobierno nacional transfirió $47.000 millones en ATN a gobernadores aliados: cuánto recibió Entre Ríos

El Gobierno nacional transfirió $47.000 millones en ATN a gobernadores aliados: cuánto recibió Entre Ríos

Bajada Grande: polémica por la pesca de surubí tras la veda

Bajada Grande: polémica por la pesca de surubí tras la veda

Unos 20 docentes renunciaron en la UNER por el desfasaje salarial

Unos 20 docentes renunciaron en la UNER por el desfasaje salarial

Gremio municipal de Concordia se declaró en estado de alerta

Gremio municipal de Concordia se declaró en estado de alerta

Colectivos reducen la frecuencia durante este lunes y martes

Colectivos reducen la frecuencia durante este lunes y martes

Policiales
Condenaron a comerciante y exconcejal de Feliciano por tenencia ilegal de arma de guerra

Condenaron a comerciante y exconcejal de Feliciano por tenencia ilegal de arma de guerra

La Policía bloqueó caravana de más de 40 motos en Gualeguaychú

La Policía bloqueó caravana de más de 40 motos en Gualeguaychú

Operativo en Villa Elisa: detuvieron a un joven y secuestraron drogas y dinero

Operativo en Villa Elisa: detuvieron a un joven y secuestraron drogas y dinero

La Justicia absolvió a un camionero que transportó 67 kilos de hojas de coca

La Justicia absolvió a un camionero que transportó 67 kilos de hojas de coca

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Ovación
Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026

Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026

Liga Paranaense: se confirmó el fixture del campeonato 2026

Liga Paranaense: se confirmó el fixture del campeonato 2026

Francisco Cerúndolo dio el golpe ante Medvedev y se metió en octavos en Miami

Francisco Cerúndolo dio el golpe ante Medvedev y se metió en octavos en Miami

El cronograma de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón

El cronograma de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón

Las Yaguaretés lograron el oro en Montevideo y clasificación a las finales del Circuito Mundial

Las Yaguaretés lograron el oro en Montevideo y clasificación a las finales del Circuito Mundial

La provincia
Bajada Grande: polémica por la pesca de surubí tras la veda

Bajada Grande: polémica por la pesca de surubí tras la veda

Unos 20 docentes renunciaron en la UNER por el desfasaje salarial

Unos 20 docentes renunciaron en la UNER por el desfasaje salarial

Gremio municipal de Concordia se declaró en estado de alerta

Gremio municipal de Concordia se declaró en estado de alerta

Colectivos reducen la frecuencia durante este lunes y martes

Colectivos reducen la frecuencia durante este lunes y martes

Aldea Brasilera recibe distinción por proteger los humedales

Aldea Brasilera recibe distinción por proteger los humedales

Dejanos tu comentario