Se termina la primera fase de la Liga Nacional Masculina

Por el octavo weekend de la Liga Nacional Masculina, Rowing y Echagüe se cruzarán con Villa Dora de Santa Fe y Libertad de San Jerónimo Norte.

21 de febrero 2026 · 16:42hs
Rowing buscará quedar entre los cuatro primeros de la Zona A y clasificarse a pelear por el ascenso.

Prensa Rowing.

Rowing buscará quedar entre los cuatro primeros de la Zona A y clasificarse a pelear por el ascenso.

Se termina la primera fase de la Liga Nacional Masculina de Vóley “Copa Lüsqtoff”, que organiza la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA). Este fin de semana se disputará el octavo weekend de la competencia. Rowing y Echagüe jugarán este sábado, desde las 21.

El Remero tendrá un difícil desafío visitando al líder de la Zona A, Villa Dora de Santa Fe; mientras que el Negro se presentará en San Jerónimo Norte, donde se medirá con Libertad.

Patronato se verá con su gente.

Patronato regresa al templo sagrado

Adam Bareiro con los colores del Xeneize.

Adam Bareiro fue presentado en Boca

Mientras que el domingo se jugarán los últimos partidos de la instancia inicial, todos programados para las 19: Libertad-Rowing, Villa Dora-Echagüe, Lafinur-UVT y La Calera-Obras.

El equipo Albiceleste está cuarto con 21 puntos, y debe conservar esta posición para clasificarse a los playoffs por el ascenso. Mientras que el Negro está último con cinco unidades y deberá jugar por la permanencia en la próxima fase.

Por la Liga Nacional Femenina

El viernes San José perdió 3-1 (25-21, 31-33 ,12-25 y 19-25) ante Banco Provincial de Santa Fe, por la Liga Nacional Femenina que se disputa en Mendoza. Este sábado cayó 3-0 (25-8, 25-22 y 25-16) ante Tucumán de Gimnasia. Este domingo, a las 9, se medirá con Universitario de Córdoba.

Liga Nacional Rowing Echagüe vóley
