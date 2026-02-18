Uno Entre Rios | Ovación | Rowing

Paraná Rowing Club será epicentro del canotaje y SUP entrerriano

La competencia será con epicentro en la playa del Paraná Rowing Club durante la jornada del sábado y domingo. Esperan un buen marco.

18 de febrero 2026 · 18:54hs
En el Rowing trabajan para la competencia del fin de semana.

Prensa Rowing.

En el Rowing trabajan para la competencia del fin de semana.

El Paraná Rowing Club se prepara para vivir un fin de semana a puro deporte náutico con la realización de la primera fecha del Campeonato Entrerriano de Canotaje y SUP 2026, competencia oficial dependiente de la Federación Entrerriana de Canotaje.

La cita tendrá lugar el fin de semana que viene, en la playa de la institución, con el imponente marco natural del río Paraná como escenario. Se espera la participación de palistas y riders de distintos puntos de la provincia, además de deportistas invitados que se sumarán a esta verdadera fiesta del deporte acuático.

Rowing retrocedió tres casilleros en la Zona A.

Liga Nacional: fin de semana negativo para Rowing y Echagüe

La rueda de prensa tuvo a presencia del jefe de Gabinete de la Muncipalidad de Paraná, Santiago Halle, y del subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli.

La Carrera Nocturna Ciudad de Paraná en la cuenta regresiva

Un campeonato que abre la temporada

La primera fecha marcará el puntapié inicial del calendario provincial 2026, consolidando al Rowing como una de las plazas más importantes del canotaje entrerriano. La organización está a cargo de la Subcomisión de Canotaje y SUP del club, que viene trabajando intensamente para ofrecer un evento a la altura de las expectativas deportivas y organizativas.

El campeonato no solo tendrá carácter competitivo, sino también promocional e inclusivo, fomentando la participación de nuevas generaciones y el crecimiento sostenido de la disciplina en la región.

Canotaje: todas las categorías en el agua

En la disciplina de Canotaje competirán las categorías:

Pre-Infantiles

Infantiles

Menores

Cadetes

Junior

Senior

Master (varones y damas)

Las modalidades incluirán:

K1, K2 y K4

Kayak 450

Piraguas

C1 y C2

Kayak Travesías (simples y dobles)

Las distancias irán desde los 1000 metros hasta los 12 kilómetros, contemplando tanto pruebas de velocidad como recorridos de resistencia. Además, habrá una Mini-maratón promocional, pensada para fomentar la participación formativa, y competencias de Paracanotaje en kayak adaptado (500 y 200 metros), reafirmando el compromiso del evento con la inclusión y el deporte adaptado.

SUP: crecimiento y espectáculo sobre la tabla

El Stand Up Paddle (SUP) también tendrá un lugar destacado en la programación. Participarán categorías Femenino y Masculino:

Infantiles

Junior

Open

Máster

Las distancias previstas son:

Participativa (2 km)

All Round (3 km)

Fun Race (5 km)

Race (9 km)

Sprint (200 metros)

La competencia se desarrollará en clase abierta, sin timón y con leash obligatorio, garantizando condiciones técnicas uniformes y seguridad para todos los riders.

El crecimiento del SUP en Entre Ríos ha sido sostenido en los últimos años, convirtiéndose en una disciplina cada vez más convocante y atractiva tanto para competidores experimentados como para quienes se inician en la actividad.

Rowing Paraná Rowing Club Canotaje SUP
Noticias relacionadas
Rubén Forestello, DT de Patronato

La duda que deberá despejar Rubén Forestello en Patronato

el arbitro que hara su estreno en el grella

El árbitro que hará su estreno en el Grella

San Lorenzo es uno de los equipos que se ve afectado por el paro general de la CGT.

Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

Histórico: Argentina será cabeza de serie en el Mundial de Hándbol 2027

Histórico: Argentina será cabeza de serie en el Mundial de Hándbol 2027

Ver comentarios

Lo último

La Carrera Nocturna Ciudad de Paraná en la cuenta regresiva

La Carrera Nocturna Ciudad de Paraná en la cuenta regresiva

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

La UIA lamentó el cierre de Fate y alertó que la industria lleva 65.000 empleos perdidos en dos años

La UIA lamentó el cierre de Fate y alertó que la industria lleva 65.000 empleos perdidos en dos años

Ultimo Momento
La Carrera Nocturna Ciudad de Paraná en la cuenta regresiva

La Carrera Nocturna Ciudad de Paraná en la cuenta regresiva

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

La UIA lamentó el cierre de Fate y alertó que la industria lleva 65.000 empleos perdidos en dos años

La UIA lamentó el cierre de Fate y alertó que la industria lleva 65.000 empleos perdidos en dos años

La duda que deberá despejar Rubén Forestello en Patronato

La duda que deberá despejar Rubén Forestello en Patronato

El árbitro que hará su estreno en el Grella

El árbitro que hará su estreno en el Grella

Policiales
Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: Asumo la responsabilidad total del hecho

Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: "Asumo la responsabilidad total del hecho"

La querella pidió 6 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

La querella pidió 6 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Se desarrolla el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Se desarrolla el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Ovación
Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

Paraná Rowing Club será epicentro del canotaje y SUP entrerriano

Paraná Rowing Club será epicentro del canotaje y SUP entrerriano

Lionel Messi volvió a entrenarse tras la lesión: qué chances tiene de jugar el fin de semana

Lionel Messi volvió a entrenarse tras la lesión: qué chances tiene de jugar el fin de semana

Franco Colapinto dio el golpe en Bahréin: superó a Gasly y se metió entre los 10 más rápidos

Franco Colapinto dio el golpe en Bahréin: superó a Gasly y se metió entre los 10 más rápidos

Histórico: Argentina será cabeza de serie en el Mundial de Hándbol 2027

Histórico: Argentina será cabeza de serie en el Mundial de Hándbol 2027

La provincia
Entre Ríos: antes del inicio de clases, Salud reafirma la importancia de completar la vacunación

Entre Ríos: antes del inicio de clases, Salud reafirma la importancia de completar la vacunación

Paraná celebró cuatro jornadas de carnaval

Paraná celebró cuatro jornadas de carnaval

La Feria Vuelta a Clases recorrerá los barrios de Paraná

La Feria Vuelta a Clases recorrerá los barrios de Paraná

Ritmos Argentinos llega a Colón con música en vivo y suelta de libros

Ritmos Argentinos llega a Colón con música en vivo y suelta de libros

Los colectivos de Paraná circularán con normalidad y el área metropolitana adhiere al paro

Los colectivos de Paraná circularán con normalidad y el área metropolitana adhiere al paro

Dejanos tu comentario