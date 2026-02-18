Paraná Rowing Club será epicentro del canotaje y SUP entrerriano

La competencia será con epicentro en la playa del Paraná Rowing Club durante la jornada del sábado y domingo. Esperan un buen marco.

En el Rowing trabajan para la competencia del fin de semana.

El Paraná Rowing Club se prepara para vivir un fin de semana a puro deporte náutico con la realización de la primera fecha del Campeonato Entrerriano de Canotaje y SUP 2026 , competencia oficial dependiente de la Federación Entrerriana de Canotaje.

La cita tendrá lugar el fin de semana que viene, en la playa de la institución, con el imponente marco natural del río Paraná como escenario. Se espera la participación de palistas y riders de distintos puntos de la provincia, además de deportistas invitados que se sumarán a esta verdadera fiesta del deporte acuático.

Un campeonato que abre la temporada

La primera fecha marcará el puntapié inicial del calendario provincial 2026, consolidando al Rowing como una de las plazas más importantes del canotaje entrerriano. La organización está a cargo de la Subcomisión de Canotaje y SUP del club, que viene trabajando intensamente para ofrecer un evento a la altura de las expectativas deportivas y organizativas.

El campeonato no solo tendrá carácter competitivo, sino también promocional e inclusivo, fomentando la participación de nuevas generaciones y el crecimiento sostenido de la disciplina en la región.

Canotaje: todas las categorías en el agua

En la disciplina de Canotaje competirán las categorías:

Pre-Infantiles

Infantiles

Menores

Cadetes

Junior

Senior

Master (varones y damas)

Las modalidades incluirán:

K1, K2 y K4

Kayak 450

Piraguas

C1 y C2

Kayak Travesías (simples y dobles)

Las distancias irán desde los 1000 metros hasta los 12 kilómetros, contemplando tanto pruebas de velocidad como recorridos de resistencia. Además, habrá una Mini-maratón promocional, pensada para fomentar la participación formativa, y competencias de Paracanotaje en kayak adaptado (500 y 200 metros), reafirmando el compromiso del evento con la inclusión y el deporte adaptado.

SUP: crecimiento y espectáculo sobre la tabla

El Stand Up Paddle (SUP) también tendrá un lugar destacado en la programación. Participarán categorías Femenino y Masculino:

Infantiles

Junior

Open

Máster

Las distancias previstas son:

Participativa (2 km)

All Round (3 km)

Fun Race (5 km)

Race (9 km)

Sprint (200 metros)

La competencia se desarrollará en clase abierta, sin timón y con leash obligatorio, garantizando condiciones técnicas uniformes y seguridad para todos los riders.

El crecimiento del SUP en Entre Ríos ha sido sostenido en los últimos años, convirtiéndose en una disciplina cada vez más convocante y atractiva tanto para competidores experimentados como para quienes se inician en la actividad.